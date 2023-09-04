وكانت هذه هى المهمة المدارية رقم

62 لشركة

SpaceX

لعام 2023، حيث سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لمعظم الرحلات الجوية خلال عام واحد، وفقًا لمؤسس الشركة والرئيس التنفيذى إيلون ماسك، بحسب موقع

space.

وعادت المرحلة الأولى من صاروخ

Falcon 9 إلى الأرض كما هو مخطط لها، وهبط الصاروخ بعد حوالى 8.5 دقيقة من الإقلاع على متن المنصة ذاتية القيادة

Just Read the Instructions، التى كانت متمركزة فى المحيط الأطلسي.

كان الإطلاق جزءًا من يوم كبير لـ

SpaceX ، حيث أعادت الشركة رواد الفضاء الأربعة من مهمة

Crew-6، الذين كانوا فى محطة الفضاء الدولية (ISS) منذ مارس.