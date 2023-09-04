Spacex تطلق المهمة 62 بـ21 قمرا صناعيا للإنترنت ضمن مشروع ستارلينك
التاريخ
9/4/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) أرسلت شركة SpaceX ما يصل إلى 21 قمرًا صناعيًا للإنترنت ضمن مشروع
Starlink
إلى المدار على متن صاروخ
Falcon 9
من مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا صباح اليوم.
وكانت هذه هى المهمة المدارية رقم
62 لشركة
SpaceX
لعام 2023، حيث سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لمعظم الرحلات الجوية خلال عام واحد، وفقًا لمؤسس الشركة والرئيس التنفيذى إيلون ماسك، بحسب موقع
space.
وعادت المرحلة الأولى من صاروخ
Falcon 9 إلى الأرض كما هو مخطط لها، وهبط الصاروخ بعد حوالى 8.5 دقيقة من الإقلاع على متن المنصة ذاتية القيادة
Just Read the Instructions، التى كانت متمركزة فى المحيط الأطلسي.
كان الإطلاق جزءًا من يوم كبير لـ
SpaceX ، حيث أعادت الشركة رواد الفضاء الأربعة من مهمة
Crew-6، الذين كانوا فى محطة الفضاء الدولية (ISS) منذ مارس.
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