Tuesday, 05 September 2023 02:10 GMT

Spacex تطلق المهمة 62 بـ21 قمرا صناعيا للإنترنت ضمن مشروع ستارلينك

9/4/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) أرسلت شركة SpaceX ما يصل إلى 21 قمرًا صناعيًا للإنترنت ضمن مشروع
Starlink
إلى المدار على متن صاروخ
Falcon 9
من مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا صباح اليوم.

وكانت هذه هى المهمة المدارية رقم
62 لشركة
SpaceX
لعام 2023، حيث سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لمعظم الرحلات الجوية خلال عام واحد، وفقًا لمؤسس الشركة والرئيس التنفيذى إيلون ماسك، بحسب موقع
space.

وعادت المرحلة الأولى من صاروخ
Falcon 9 إلى الأرض كما هو مخطط لها، وهبط الصاروخ بعد حوالى 8.5 دقيقة من الإقلاع على متن المنصة ذاتية القيادة
Just Read the Instructions، التى كانت متمركزة فى المحيط الأطلسي.

كان الإطلاق جزءًا من يوم كبير لـ
SpaceX ، حيث أعادت الشركة رواد الفضاء الأربعة من مهمة
Crew-6، الذين كانوا فى محطة الفضاء الدولية (ISS) منذ مارس.


MENAFN04092023000132011024ID1107005298

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث