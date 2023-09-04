إيلون ماسك يكشف نمو مشاهدة الفيديو على منصة X

إيلون ماسك يكشف نمو مشاهدة الفيديو على منصة X
التاريخ
9/4/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن إيلون ماسك أن X
سيسمح قريبًا للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومرئية بالإضافة إلى البحث عن وظائف على منصة التواصل الاجتماعي.
كما أعلن ماسك عن رقم قياسى جديد حققته شركة
X فيما يتعلق بمشاهدات الفيديو، حيث شاركت الرئيس التنفيذى ليندا ياكارينو منشورًا على موقع التواصل الاجتماعى لتهنئة سائق الفورمولا 1 ماكس فيرستابين على فوزه بـ 10 سباقات على التوالي.
وذكر
Yaccharino
أيضًا فى هذا المنشور أن X
حقق أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا حيث ارتفعت مشاهدات الفيديو على المنصة بنسبة 90% منذ عام 2022، وأعاد ماسك مشاركة هذا المنشور وذكر أن "نسبة مشاهدة الفيديو على
X
تضاعفت تقريبًا منذ العام الماضي".
وخضع تويتر، المعروف الآن باسم X، لعدة تعديلات بما فى ذلك تغيير الاسم منذ أن تولى إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة Tesla X يحسن تحميلات الفيديو والوسائط
منصبه فى عام 2022، حيث يهدف الملياردير إلى تحويل منصة التدوين التى تقودها الآن ليندا ياكارينو إلى تطبيق فائق بوظائف متعددة.
وأعلن X الشهر الماضى عن بعض التحديثات المتعلقة بتحميلات الفيديو والوسائط، حيث يمكن لمشتركى X Blue
الآن تحميل ما يصل إلى ساعتين من المحتوى بجودة 1080 بكسل و3 ساعات من المحتوى بجودة 720 بكسل، يمكن للمستخدمين المدفوعين أيضًا تمكين أو تعطيل تنزيلات الفيديو لمشاركاتهم.
وأضاف X أيضًا ميزات مثل سرعة التشغيل القابلة للتعديل، والضغط المزدوج للتقديم السريع، والرجوع للخلف لمقاطع الفيديو الموجودة على النظام الأساسي.
لاحظت الشركة أيضًا أن مستخدمى الهاتف المحمول سيكونون قادرين على تجربة جودة محسنة فى البث المباشر، بينما ستوفر إصدارات Android وiOS تجربة مشغل فيديو غامرة. X يدعم مكالمات الصوت والفيديو
أعلن ماسك مؤخرًا أن X سيدعم قريبًا ميزات مكالمات الصوت والفيديو، ستكون هذه الميزات متاحة على العديد من الأجهزة بما فى ذلك - Android وiOS وWindows وMac، لإجراء هذه المكالمات، لن يحتاج المستخدمون إلى رقم هاتف، وأشار ماسك أيضًا إلى X على أنه "دفتر عناوين عالمى فعال" أثناء إصدار هذا الإعلان.
MENAFN04092023000132011024ID1107005297
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.