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إيلون ماسك يكشف نمو مشاهدة الفيديو على منصة X

9/4/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن إيلون ماسك أن X
سيسمح قريبًا للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومرئية بالإضافة إلى البحث عن وظائف على منصة التواصل الاجتماعي.

كما أعلن ماسك عن رقم قياسى جديد حققته شركة
X فيما يتعلق بمشاهدات الفيديو، حيث شاركت الرئيس التنفيذى ليندا ياكارينو منشورًا على موقع التواصل الاجتماعى لتهنئة سائق الفورمولا 1 ماكس فيرستابين على فوزه بـ 10 سباقات على التوالي.

وذكر
Yaccharino
أيضًا فى هذا المنشور أن X
حقق أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا حيث ارتفعت مشاهدات الفيديو على المنصة بنسبة 90% منذ عام 2022، وأعاد ماسك مشاركة هذا المنشور وذكر أن "نسبة مشاهدة الفيديو على
X
تضاعفت تقريبًا منذ العام الماضي".

وخضع تويتر، المعروف الآن باسم X، لعدة تعديلات بما فى ذلك تغيير الاسم منذ أن تولى إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة Tesla
منصبه فى عام 2022، حيث يهدف الملياردير إلى تحويل منصة التدوين التى تقودها الآن ليندا ياكارينو إلى تطبيق فائق بوظائف متعددة.

X يحسن تحميلات الفيديو والوسائط

وأعلن X الشهر الماضى عن بعض التحديثات المتعلقة بتحميلات الفيديو والوسائط، حيث يمكن لمشتركى X Blue
الآن تحميل ما يصل إلى ساعتين من المحتوى بجودة 1080 بكسل و3 ساعات من المحتوى بجودة 720 بكسل، يمكن للمستخدمين المدفوعين أيضًا تمكين أو تعطيل تنزيلات الفيديو لمشاركاتهم.

وأضاف X أيضًا ميزات مثل سرعة التشغيل القابلة للتعديل، والضغط المزدوج للتقديم السريع، والرجوع للخلف لمقاطع الفيديو الموجودة على النظام الأساسي.

لاحظت الشركة أيضًا أن مستخدمى الهاتف المحمول سيكونون قادرين على تجربة جودة محسنة فى البث المباشر، بينما ستوفر إصدارات Android وiOS تجربة مشغل فيديو غامرة.

X يدعم مكالمات الصوت والفيديو

أعلن ماسك مؤخرًا أن X سيدعم قريبًا ميزات مكالمات الصوت والفيديو، ستكون هذه الميزات متاحة على العديد من الأجهزة بما فى ذلك - Android وiOS وWindows وMac، لإجراء هذه المكالمات، لن يحتاج المستخدمون إلى رقم هاتف، وأشار ماسك أيضًا إلى X على أنه "دفتر عناوين عالمى فعال" أثناء إصدار هذا الإعلان.


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