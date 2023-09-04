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حصاد التكنولوجيا.. عودة رائد الفضاء سلطان النيادى للأرض وارتفاع عملة البيتكوين

9/4/2023 2:33:33 PM
(MENAFN- Youm7) شهد اليوم الأثنين الكثير من الأحداث التكنولوجية المهمة، بما فى ذلك عودة رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى، إضافة إلى مشاكل تواجه شركة جوجل بسبب الفيديوهات الصغيرة، وفيما يلى أبرز الأخبار:
نجاح مركبة "دراجون" وطاقمها "Crew-6" فى الهبوط على الأرض



نجحت مركبة دراجون التي تضم طاقم مهمة "Crew-6" بما في ذلك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في الهبوط على الأرض بولاية فلوريدا الأمريكية، وبحسب التقارير، فتعد مهمة "Crew-6" أول مهمة طويلة لرواد الفضاء العرب، وكان الطاقم يضم 4 رواد فضاء، قاموا بالعديد من المهام العلمية في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر قبل أن يعودوا إلى الأرض.

7 علامات تخبرك أن هاتفك الأيفون مصاب ببرمجية خبيثة



يجب على مالكي هواتف أيفون التحقق بانتظام من العلامات التي تشير إلى إصابة أجهزتهم بفيروس، هذه هي نصيحة خبراء الإنترنت الذين يقولون إن هناك سبع علامات شائعة تشير إلى إصابة جهاز iPhone ببرامج ضارة.
جوجل تواجه أزمة بسبب زيادة تفضيلات الفيديوهات القصيرة.. اعرف تفاصيل




أعلنت جوجل مؤخرًا أن أكثر من 2 مليار مستخدم مسجل الدخول شهريًا يشاهدون يوتيوب شورتس، بزيادة نحو نصف مليار مستخدم مسجل الدخول شهريًا إلى شورتس في عام 2022، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فينينشيال تايمز، نقلاً عن مصادر الشركة، قد تضر الفيديوهات القصيرة بأعمال الفيديو الطويلة الأساسية لمنصة بث الفيديو المملوكة لشركة لجوجل. تفاصيل عودة رائد فضاء الإمارات سلطان النيادى إلى الأرض



عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض، صباح اليوم برفقة طاقم Crew 6، بعد إنجازه أول مهمة عربية بتاريخ الفضاء، حيث هبطت مركبة الفضاء دراجون في البحر بالقرب في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك رائد الفضاء سلطان النيادي في نحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر. حقائق لا تعرفها عن جوجل فى الذكرى الـ25 على إنشائها



تبلغ جوجل اليوم عامها الخامس والعشرين في الرابع من سبتمبر، حيث تعد جوجل من أهم الشركات التكنولوجيا في العالم بجميع منصاتها، ووفقًا لمجلة فوربس يجري جوجل فى المتوسط أكثر من 40 ألف عملية بحث كل ثانية، أي 3.5 مليار عملية بحث في اليوم الواحد ولكن ما مقدار ما تعرفه عن محرك البحث واسع الانتشار، فيما يلى 14 حقيقة قد تعرفها الآن عن عملاق التكنولوجيا.
مجموعة للعناية بالبشرة مصممة خصيصًا لرواد الفضاء



عندما يتجه رائد الفضاء اليابانى كيميا يوي، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) العام المقبل، سيكون لديه عنصران جديدان للعناية بالبشرة في حقيبته مصممين خصيصًا لتحمل قسوة السفر إلى الفضاء، وفقا لموقع Cnn.
ويعد غسول الوجه جزءًا من خط "Cosmology" الذى كشفت عنه يوم الاثنين شركة مستحضرات التجميل اليابانية POLA وANA Holdings، الشركة الأم لشركة All Nippon Airways.
سبيس إكس تسعى لنشر خدمة طوارئ أبل فى الفضاء عبر صفقة بقيمة 64 مليون دولار




وقعت شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Globalstar صفقة بقيمة 64 مليون دولار مع سبيس إكس لإرسال أقمار صناعية إلى الفضاء في عام 2025، وفقًا لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة.
ومن المرجح أن تلعب هذه الأقمار الصناعية دورًا مهمًا في توسيع خدمات الطوارئ آيفون SOS التي تقدمها Globalstar.
ارتفاع طفيف فى أسعار البيتكوين 0.22% خلال الـ24 ساعة الماضية



سجلت عملة البيتكوين اليوم الإثنين مكاسب صغيرة بنسبة 0.22% في وقت كتابة هذا التقرير، حيث بلغت قيمة البيتكوين 25,950 دولارًا.
تمكنت عملة الأثير أيضًا من تحقيق مكاسب ضئيلة بنسبة 0.07 % في التسعير اليوم الاثنين، في الوقت الحالي، تبلغ قيمة إيثر 1636 دولارًا، وفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة، وفقًا لموقع gadgets360.

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