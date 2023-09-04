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واتساب يطرح ميزة جديدة لإرسال الفيديوهات بشكل أسرع

9/4/2023 2:33:33 PM
(MENAFN- Youm7) طرح واتساب ميزة جديدة تتيح التبديل إلى رسائل الفيديو الفورية بكل سهولة بدلا من زر ارسال الرسائل الصوتية فى واجهة محادثة واتساب، حيث
أضاف التطبيق القدرة على تسجيل وإرسال رسائل مقطع فيديو قصير تصل مدته إلى 60 ثانية، افتراضيًا فى إعدادات التطبيق، إلا أنه أضاف مؤخرا تبديلًا جديدًا فى إعدادات التطبيق من شأنه أن يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم.

ووفقًا لموقع gadgets360، فإن الميزة متاحة لمستخدمى Android ، وسيمكن للمستخدمين تمكين الميزة أو تعطيلها يدويًا من خلال الانتقال إلى إعدادات التطبيق والتحول إلى إرسال الرسائل الصوتية بدلًا من ذلك، ومع ذلك، وسيستمر المستخدمين فى تلقى رسائل الفيديو حتى مع إيقاف تشغيل الميزة على هواتفهم.

وأضاف التقرير أيضًا أن العديد من المستخدمين اكتشفوا أن الميزة معطلة، ومن ثم، يُنصح الراغبين فى إرسال
رسائل فيديو فورية
بالتحقق من إعدادات واتساب.

أطلق تطبيق المراسلة الفورية مؤخرًا القدرة على تسجيل مقاطع فيديو قصيرة وإرسالها كرسائل، وكجزء من هذه الميزة، يمكن للمستخدمين رؤية أيقونة مسجل الفيديو بجوار مربع النص (مثل ميزة التسجيل الصوتي)، عند الضغط عليه، يمكنهم تسجيل وإرسال رسالة فيديو فى الوقت الفعلى تصل مدتها إلى 60 ثانية.


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