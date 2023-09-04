وبحسب الدراسة فإن استهلاك لحوم البقر والألبان فى الدول النامية بسرعة هى المساهمين الرئيسيين فى ارتفاع الانبعاثات داخل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وتتوقع الأمم المتحدة أن تكون هناك حاجة إلى 70% إضافية من الطلب الحالى على الغذاء لإطعام سكان العالم الذين يقدر عددهم بنحو 9.1 مليار نسمة بحلول عام 2050، وفقًا لموقع

scitechdaily.

وقد نشر النتائج التى توصلوا إليها فى مجلة

Nature Food، تقول مجموعة دولية من العلماء بقيادة جامعتى جرونينجن وبرمنغهام، أن نمو سكان العالم وارتفاع الطلب على الأغذية كثيفة الانبعاثات من المرجح أن يؤدى إلى زيادة الانبعاثات بشكل أكبر.

وصرح البروفيسور كلاوس هوباسيك من الجامعة جرونينجن،: "إن التحول العالمى في

النظم الغذائية ، بما فى ذلك الحد من الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء وتحسين حصص البروتين النباتى - لن يؤدى فقط إلى تقليل الانبعاثات ولكن تجنب المخاطر الصحية مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وعلق الدكتور يولى شان، من جامعة برمنغهام: "إن نظام الأغذية الزراعية يقود الاستخدام العالمى للأراضى والأنشطة الزراعية - ويساهم فى حوالى ثلث غازات الدفيئة البشرية المنشأ فى العالم، ومن المرجح أن يؤدى النمو السكانى والتوسع فى إنتاج الغذاء وزيادة النظم الغذائية القائمة على الحيوانات إلى زيادة الانبعاثات والضغط على ميزانية الكربون العالمية.

وأضاف المؤلف، يانكسيان لى طالب الدكتوراه فى جامعة جرونينجن، أن "تخفيف الانبعاثات فى كل مرحلة من مراحل سلاسل الإمدادات الغذائية من الإنتاج إلى الاستهلاك أمر بالغ الأهمية إذا أردنا الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك.

قام الباحثون بتحليل البيانات التى تربط الانبعاثات بالمستهلكين بين عامى 2000 و2019، وكشفوا أنه فى عام 2019، كان استهلاك الغذاء فى البلدان الخمسة الأعلى انبعاثات، الصين (2.0 جيجا طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون)، الهند (1.3 جيجا طن)، إندونيسيا (1.1 جيجا طن)، البرازيل (1.0 جيجا طن) والولايات المتحدة الأمريكية (1.0 جيغا طن)، كانت مسؤولة عن أكثر من 40% من انبعاثات سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية.

زادت انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية السنوية المرتبطة بالأغذية بنسبة 14% (2 جيجا طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) على مدار فترة العشرين عامًا، وساهمت الزيادة الكبيرة فى استهلاك المنتجات الحيوانية فى نحو 95% من ارتفاع الانبعاثات العالمية، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالى الانبعاثات الغذائية، وساهمت لحوم البقر ومنتجات الألبان بنسبة 32% و46% من الزيادة فى الانبعاثات العالمية الناتجة عن الحيوانات.

ويعد استهلاك الحبوب والمحاصيل الزيتية مسؤولًا عن 43% (3.4 جيجا طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون فى عام 2019) و23% (1.9 جيجا طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من الانبعاثات النباتية العالمية على التوالى، فى حين يساهم الأرز بأكثر من نصف الانبعاثات العالمية المرتبطة بالحبوب، إندونيسيا (20%) والصين (18%) والهند (10%) أكبر ثلاثة مساهمين.

أما البلدان التى لديها مستويات عالية من الانبعاثات الغذائية للفرد والانبعاثات السائدة من الماشية (بشكل رئيسى من اللحوم الحمراء) (أمريكا الشمالية وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).