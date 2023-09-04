%2 زيادة الشركات المسجلة في 8 أشهر

ارتفعت أعداد الشركات المسجلة لدى مراقبة الشركات بنسبة 2 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.



وبين العرموطي لـ"الغد"، أن أعداد الشركات المسجلة بلغ 3957 شركة مقابل 3871 شركة وبزيادة مقدارها 86 شركة.



وشكلت الشركات من نوع ذات المسؤولية المحدودة ما نسبته 64 % من إجمالي الشركات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بواقع 2518 شركة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 45 مليون دينار من أصل 158 مليونا مجموع رؤوس الأموال المسجلة لمختلف الشركات.



وأشار العرموطي، إلى أن الشركات التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية ومتنوعة منها الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمطاعم والزراعة.



وجدد العرموطي الحديث عن أسباب الزيادة التي تعود بالدرجة الأولى، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية، خصوصا فيما يتعلق بأتمتة الخدمات وتبسيطها على متلقي الخدمة، إضافة إلى حزمة التشريعات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة ومنها، قانون تنظيم البيئة الاستثمارية والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، ويتضمن العديد من المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين.



وتوقع العرموطي، أن تواصل أعداد الشركات المسجلة نموها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور القانون المعدل لقانون الشركات بالجريدة الرسمية أخيرا والذي سيعمل به بعد تسعين يوما والذي يتضمن العديد من النصوص التي تصب في تسهيل إجراءات الشركات بالتسجيل وتأجيل تسديد رأس المال.



وأكد العرموطي، أن دائرة مراقبة الشركة مستمرة في تبسيط وتسهيل الإجراءات من خلال مواصلة أتمتة الخدمات والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية بعمل الدائرة، مشيرا الى أن أكثر من 90 % من خدمات الدائرة تتم إلكترونيا.



ولفت، إلى البرنامج التنفيذي لرؤية التحديدث الاقتصادي الذي يتضمن العديد من المبادرات والإجراءات لدعم وتحفيز بيئة الأعمال بالمملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.



وتسعى الدائرة، إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.



ووصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة إلى 32 مليار دينار، تعود إلى أكثر من 203 آلاف شركة.



وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.



ويتمثل عمل الدائرة، بتسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء التعديلات والتغييرات كافة، التي تتم على الشركات من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة لشركات المساهمة العامة.

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