كيف نستفيد من الفرصة السكانية؟

مع تعاظم التحديات التي تواجه الاقتصادي الوطني وتأثيرها على أداء مؤشراته خلال العقود الماضية واقتراب بلوغ الأردن ذروة الفرصة السكانية، تبدو الحاجة ملحة لوضع خطط وإستراتجيات للاسفادة من هذه الفرصة في دعم عملية التنمية الاقتصادية وتسخيرها لمواجهة مشكلات الاقتصاد الوطني.



ويرى الخبراء أن الفرصة السكانية تأتي للمجتمعات مرة واحدة، ما يجعل التحرك نحو تدشين مشاريع وخطط اقتصادية واضحة تخدم فكرة الفرصة الاقتصادية أمرا ضروريا للاقتصاد الوطني.



والفرصة السكانية هي بلوغ نسبة السكان في أعمار القوى البشرية أعلى مستوى لها وان تكون نسبة الإعالة العمرية في أدنى نسبة لها، ومن المتوقع أن تبدأ في في الأردن بحلول العام 2040، إذ يتوقع أن ترتفع نسبة السكان في سن العمل إلى 67.7 % وتنخفض نسبة الإعالة العمرية إلى حوالي 48 شخصا معالا لكل 100 شخص في سن العمل.



وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.7 % (53.6 % للذكور مقابل 14.0 % للإناث).



ودعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة تغيير النظام التعليمي المحلي باتجاه تحقيق التعليم القائم على المهارات، علاوة على أهمية التوسع في برامج التعليم القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تدشين مشاريع خاصة بالشباب والمرأة وتوفير سبل انشائها وديمومتها واستمراريتها في العمل.



كما دعا الخبراء إلى وجوب التوجه نحو المشاريع الزراعية التي تحقق الأمن الغذائي وتكافح التغير المناخي وتعزز زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات الغذائية، إلى جانب أهمية مراجعة السياسات الضريبية.



ويشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يرى أن الزيادة في حجم القوى البشرية العاملة عادة ما ينجم عنها ما يسمى بـ"العائد الديمغرافي" والذي يعني الزيادة في معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي الناتجة من هذه التحولات في التركيبة العمرية للسكان، وبحسب الصندوق قدرت بعض الدراسات أن كل زيادة بنسبة 1 % في السكان العاملين تسهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.64 %، كذلك ترفع متوسط دخل الفرد بنسبة 1.46 %.



وقال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي إن كافة الوقائع والأرقام الاحصائية المتعلقة بالسكان تشير إلى اقترابنا من الفرصة السكانية ما يستدعي الاستعداد وتكثيف الجهود لاستغلال الكتلة السكانية وتوسيع سوق العمل وإدخال فئات جديدة إليه بهدف معالجة مشكلة البطالة المزمنة.



وبين الرفاتي أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير قوانين العمل والسياسات العامة التي تدعم القطاعات الاقتصادية في توفير الوظائف، إضافة إلى أهمية إعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والمزايا العمالية، فضلا عن ضرورة توفير الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق العمل المرن والعمل عن بعد الذي أثبتت جائحة كورونا نجاحه وتغييرها لأنماط العمل التقليدية في ظل التقدم التكنولوجي وعدم حاجة بعض الوظائف الى العمل المكتبي.



وشدد على أهمية التوجه نحو تدشين مشاريع وخطط اقتصادية واضحة تخدم فكرة الفرصة السكانية، وذلك من خلال تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية ومصدرا للرزق، اضافة إلى تدشين مشاريع خاصة بالشباب والمرأة توفير سبل انشائها وديمومتها واستمراريتها في العمل، إلى جانب وجوب التوجه نحو المشاريع الزراعية التي تحقق الأمن الغذائي وتكافح التغير المناخي وتعزز زيادة المخزون الإستراتيجي للمنتجات الغذائية والابتعاد عن النمط الزراعي التقليدي.



وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان المملكة قد وصل حتى نهاية العام الماضي 2022، إلى 11.302 مليون نسمة، وفق دائرة الإحصاءات العامة.



ويشار إلى أن معدل البطالة في الأردن بلغ خلال الربع الاول من العام الحالي 21.9 % بانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2022 وبانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.



بدوره أكد الخبير الاقتصادي أحمد عوض على أن حسن التعامل مع الفرصة السكانية عادة ما يشكل فرص اقتصادية مهمة للدول حيث يساهم في توسيع حجم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمته في تحسين المستويات المعيشية وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية.



وبين عوض أنه في حالة الأردن الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة لا بد من الاستفادة من الفرصة السكانية بكل تفاصيلها عند حلولها يتطلب من الحكومة اعادة النظر بأدوات السياسات المالية والاقتصادية المحلية إضافة إلى مراجعة السياسات الضريبية باتجاه التخفيف من الضريبة العامة والضرائب المباشرة التي تعد "غير عادلة" وتشكل ضغطا على الاقتصاد والمجتمع في آن واحد.



الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش يرى أن الفرصة السكانية تأتي للمجتمعات مرة واحدة ما يجعل التحرك للاستفادة منها أمرا ضروريا، مبينا أن الزيادة السكانية التي حصلت في الأردن وسرعت من عملية الوصول إلى الفرصة السكانية قد تكون هبة ديمغرافية يمكن لها المساهمة في حال تم استثمارها جيدا بتحسين مستويات النشاط الاقتصادي.



وأكد عايش أن اقترابنا في المملكة من بلوغ مرحلة الفرصة السكانية يستدعي العمل على إدماجها ضمن الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الوطنية، لما لها من عوائد اقتصادية كبيرة في زيادة معدلات النمو السكاني التي تعتبر من المشكلات المزمنة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى توليد المزيد من فرص العمل مما يساعد في تخفيف حدة مشكلة البطالة، إلى جانب رفع المستوى المعيشي للمواطنين.



ولفت عايش إلى ضرورة إدماج الفرصة السكانية في العملية الاقتصادية المحلية والعمل على تكريسها كجزء من عملية التخطيط الشامل وتسخيرها إلى خدمة بعض الأهداف التي يتطلع الأردن إلى تحقيقها كتحويل الأردن إلى مركز لوجيستي إقليمي ومركز اقليمي للأمن الغذائي.



وأوضح عايش أن الاستفادة من الفرصة السكانية يتطلب أيضا تغيير النظام التعليمي المحلي باتجاه تحقيق التعليم القائم على المهارات، والتوسع في برامج التعليم القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التوسع في انشاء مراكز الابتكار والتدريب والتأهيل، وتحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

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