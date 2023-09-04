لتبلغ 223 ألفا.. %73 ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة

أكد مصدر سياحي مطلع لـ"الغد" أن عدد التذاكر الموحدة التي باعتها وزارة السياحة والآثار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 73 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغ عدد التذاكر التي باعتها الوزارة 223 ألف تذكرة موحدة مقارنة مع 129 ألفا بزيادة مقدارها 94 ألفا.



وبلغت قيمة مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan pass) أكثر من 14.45 مليون دينار ما يعادل (22 مليون دولار) خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي.



ورجح المصدر نفسه أن تتجاوز مبيعات التذكرة الموحدة حتى نهاية الشهر الحالي الحاجز الذي سجلته خلال العام الذهبي (2019) بالكامل والذي بلغ 247.4 ألف تذكرة.

وأكد المصدر أن مبيعات التذكرة الموحدة خلال الفترة الماضية تجاوزت حاجز مبيعات العام الماضي كاملا بنسبة 11.5 % أو بمقدار يبلغ 23 ألف تذكرة.



وأضاف المصدر أن "القطاع السياحي بدأ يتعافى منذ بداية العام الحالي وحقق أرقاما تخطت حاجز العام 2019" مؤكدا أن المؤشرات للعام الحالي ستكون أفضل وأنشط من العام السياحي الذهبي الذي أصبح مقياسا للحركة السياحية.



ويشار إلى أن عدد مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan pass) خلال العام 2019 تجاوز حاجز 247.4 ألف تذكرة مسجلة أكثر من 18 مليون دينار، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ انطلاق بيع التذكرة الموحدة.



ويذكر أن مبيعات التذكرة الموحدة تضاعفت 3 مرات خلال العام الماضي الذي سجلت فيه 200 ألف تذكرة مقارنة مع 50 ألف تذكرة في العام الذي سبقه، حين كانت الإغلاقات والقيود موجودة وأثرت على الحركة السياحية بسبب "الجائحة".



وطبق نظام التذكرة الموحدة الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في الربع الأخير من العام 2015، بهدف تحسين الأداء السياحي، وتحفيز السياح والزوار لزيارة أغلب المواقع الأثرية والسياحية، وإطالة مدة إقامة السائح، بهدف زيادة الدخل السياحي، وقد أسهمت التذكرة الموحدة بزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة باعتبارها أداة ترويج للمواقع السياحية والأثرية في المملكة.



ويشار إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع هو تسويقه بشكل إلكتروني باستخدام نظام بيع متقدم ومتاح عبر موقع إلكتروني متخصص، تتاح فيه عملية شراء التذكرة بيسر وسهولة باستخدام التذاكر الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ويتم متابعة النظام من خلال فريق متخصص من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، يعمل بشكل مستمر على تطوير هذا المشروع لتوسيع قاعدة تسويقه وتحديث المعلومات التي تتضمنها التذكرة لتشمل الخدمات والنشاطات السياحية في كل موقع، وبما يسهم في إطالة إقامة السائح وتوفير إيرادات إضافية لمختلف القطاعات السياحية.

ويذكر أن المملكة هي الدولة الأولى عربيا في تطبيق نظام التذكرة الموحدة التي تؤمن للسائح دخول نحو 40 موقعا سياحيا وأثريا، بما فيها مدينة البترا مقابل 99 دولارا سعر التذكرة، وتقدم معلومات تتعلق بمواعيد وأماكن الزيارة، فيما يعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول شريطة إقامته داخل المملكة ثلاث ليال متتالية فأكثر.

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