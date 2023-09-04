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صناعة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع البيرو

9/4/2023 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى رئيس غرفتي صناعة والأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير سفير جمهورية البيرو غير المقيم لدى المملكة خوسيه بيتانكورت في مبنى الغرفة، الاثنين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واوضح الجغبير خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان احمد الخضري ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي ومحمد الصمادي / مجموعة العملاق، ان الأردن يشكل منطقة جذب للاستثمارات الخارجية من خلال موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله بوابة لاسواق العراق وسوريا والاسواق الخليجية، كما ان اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل اسواق العديد من دول العالم مفتوحة امام الصادرات الاردنية.
ورحب الجغبير بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني الى جمهورية البيرو، وكذلك استضافة منتدى اقتصادي أردني بيروفي في مبنى الغرفة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي ما زالت متواضعة جدا حيث لم تتجاوز الصادرات الأردنية الى بيرو العام الماضي الاربعة ملايين دينار مرتفعة من 391 ألفا في العام 2019 مقابل مستوردات منها بلغت حوالي ستة ملايين دينار في العام 2022 وكانت في العام 2019 حوالي مليوني دينار، حيث تركزت معظم الصادرات الأردنية في الاسمدة والمنتجات الكيماوية والالبسة وتوابعها، فيما كانت ابرز المستوردات من البيرو الزنك، البن، الشاي والثمار الزيتية والحبوب.

من جهته أوضح سفير البيرو بيتانكورت أنه يأمل ان تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا، مقترحا توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية بين البلدين في بعض القطاعات، لتكون منطلقا لتعزيز العلاقات، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود الاقتصادية وكذلك تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية في البلدين، موضحا ان البيرو ستقوم بتعيين قنصل فخري في المملكة قريبا، موضحا ان البيرو تعتبر من الدول الرئيسية في انتاج البن وكذلك الصوف اضافة الى مادتي الزنك والذهب، حيث تعتبر بيرو من الدول الغنية بالموارد الطبيعية في منطقة الامازون.



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