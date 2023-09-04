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مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

9/4/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفض مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليوم الاثنين، بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2409.

وأغلقت البورصة على تداول 3.9 مليون سهم، موزعة على 2486 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى. (بترا)



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