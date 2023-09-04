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150 عاملا في القطاعات غير المنظمة يطالبون بحقوقهم القانونية

9/4/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر عمال في القطاعات غير المنظمة بيانا اليوم الاثنين، للمطالبة بحقوقهم وحمايتهم.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"وقع مائة وخمسون عاملاً يعملون في قطاعات الاقتصاد غير المنظم على عريضة يطالبون فيها بتوفير الحمايات القانونية لهم وضمان حقوقهم العمالية، وفيما يلي مضمون العريضة:

نحن العاملات والعمال في القطاعات الإقتصادية غير المنظمة نطالب بتوفير الحمايات القانونية لنا وضمان حقوقنا العمالية والإنسانية التي أكد عليها الدستور الأردني، والتي حرمنا منها على مدى سنوات طويلة، واحترام معايير العمل الدولية بهذا الشأن، وتفعيل الرقابة على الإلتزام بتنفيذ التشريعات القائمة ومن ذلك نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 الذي لم يتم تنفيذه لغاية الآن، ووضع القواعد القانونية اللازمة لشمول جميع العمال في مختلف القطاعات غير المنظمة بالحقوق والحمايات، ومن ذلك حقنا في التنظيم النقابي الحر، والتعددية النقابية، وفي التأمينات الإجتماعية بشروط عادلة، وفي متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية، ووضع حد للتلاعب بأجورنا.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف إجمالي العمال في الأردن يعملون في القطاعات غير المنظمة، وتتكون الغالبية الساحقة منهم من أيدٍ عاملة تفتقر للحماية القانونية وللتأمينات الإجتماعية وذات أجورٍ منخفضة، وتتعرض لانتهاكات مختلفة لحقوقها نتيجة غياب الرقابة وتفعيل التشريعات، ومنهم العاملون في الزراعة والإنشاءات والنقل والبيع وفي المنازل وفي إصلاح المركبات والحرف.

وكان عمال الاقتصاد غير المنظم قد قاموا قبل قرابة شهر باعتصام حاشد أمام مجلس النواب عبروا فيه عن مطالبهم الحقوقية والعمالية، ورفعوا يافطات تضمنت تلك الحقوق والمطالب على أمل أن يتم دعمها وتحقيقها، كما نفذوا عاصفة الكترونية بهذه المطالب بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني".



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