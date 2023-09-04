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تجارة الأردن تشارك بمؤتمر الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية

9/4/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تشارك غرفة تجارة الأردن ممثلة بالنائب الثاني لرئيسها فراس سلطان مؤتمر "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة جدة السعودية.

وأشار سلطان إلى أن المؤتمر الذي يستمر يومين يعتبر المنصة العربية الدولية التي تجمع صناع القرار المالي والاقتصادي في الدول العربية لتسليط الضوء على مسارات التحول وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المختلفة والسياسات المطلوبة للتنمية والتقدم الاقتصادي.

وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه التقدم والتعافي الاقتصادي للدول العربية، لا سيما بعد جائحة فيروس كورونا، والتغير المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر ودور التكنولوجيا المالية في التحول للاقتصاد الرقمي.

ولفت إلى أن المتغيرات الدولية التي يعيشها العالم بالوقت الحاضر جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي تتطلب من الدول العربية توحيد الجهود والعمل معا لمواجهتها وتقليل آثارها على الاقتصاد العربي.

وشدد سلطان على ضرورة وضع رؤية عربية شاملة تؤسس للتكامل الاقتصادي والاعتماد على الذات وتعزيز الاستثمارات العربية واستقطابها والتركيز على التجارة البينية التي ما زالت أرقامها متواضعة ولا تزيد على 12 بالمئة، بالرغم من توفر الإمكانيات والفرص.



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