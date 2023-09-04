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جوائز قيّمة ومتنوعة لمدخري حسابات توفير مستقبلي

9/4/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن بنك الإسكان عن إطلاق حملة جوائز مميزة لحسابات توفير "مستقبلي" الخاصة بالمدخرين الصغار والشباب لديه دون سن 18 عاماً، وتقوم الحملة الممتدة حتى نهاية العام الحالي على تقديم جوائز نقدية وعينية للرابحين، وذلك بموجب سحوبات أسبوعية وشهرية وفي نهاية العام.
ويقدم بنك الإسكان ضمن الحملة جوائز بقيمة 250 ديناراً لـ 15 رابحاً أسبوعياً، إضافة إلى أجهزة "بلاي ستيشن5" لـ 10 رابحين شهرياً، بينما سيغطي تكاليف الدراسة السنوية لسنة واحدة لـ 10 رابحين وبقيمة تغطية 2,500 دينار لكل رابح.
ومن خلال هذه الحملة، يعبّر بنك الإسكان عن تقديره لولاء عملائه الصغار والشباب وذويهم المدخرين في حساب توفير "مستقبلي"، الذي يقدم العديد من المزايا ومنها الفوائد الدورية، وإمكانية إصدار بطاقة فيزا الدفع المباشر باسم المدخر القاصر نفسه، مع إمكانية الاستفادة من باقة من الخدمات الإلكترونية، والإعفاء من عمولة تدني الرصيد، وغيرها. وللتأهل لربح جوائز الحملة ومضاعفة فرصة الربح، سيترتب على المدخرين الحفاظ على الحد الأدنى في أرصدتهم وتغذيتها.
يذكر أن البنك افتتح مؤخراً فرع“Iskan Young” بحلته الجديدة في حديقة بنك الإسكان في منطقة عبدون، والذي يقدم لعملائه من الفئة العمرية بين (7-17) عاماً تجربة مصرفية تفاعلية استثنائية لا تضاهى، ويُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المصرفية المقدمة لهذه الفئة العمرية، حيث تتيح الشاشات الرقمية التفاعلية في الفرع الفرصة للتعرف على العديد من المنتجات والخدمات البنكية المستحدثة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية في مجال التوعية بأهمية الادخار، والتدريب على العمليات المصرفية بطريقة سهلة وبسيطة في ظل الأدوات الجديدة التي قام البنك بتوفيرها في الفرع الجديد.



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