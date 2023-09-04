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البنك العربي يدعم حملة العودة إلى المدرسة بالتعاون مع تكية أم علي

9/4/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




في إطار التعاون المستمر بين البنك العربي وتكية أم علي، قام البنك بالتبرع ب 1250 حقيبة مدرسية ضمن حملة "العودة إلى المدرسة" التي أطلقتها تكية أم علي لدعم الأطفال والتعليم. وقد شارك مجموعة من موظفي البنك بتوزيع الحقائب على أطفال الأسر المعتمدة لدى تكية أم علي في كل من محافظة العاصمة وإربد والزرقاء، حيث تحتوي كل حقيبة مدرسية على القرطاسية اللازمة من أقلام ودفاتر ومقلمة.

وتهدف هذه الحملة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الأسر في تأمين مستلزمات المدرسة وذلك انطلاقا من حرص البنك العربي على تقديم الدعم للأسر المستفيدة من برامج تكية أم علي.

من جانبه شكر مدير عام تكية أم علي السيد سامر بلقر البنك قائلاً: "نشكر البنك العربي على مشاركتنا المسؤولية تجاه الأسر المحتاجة من خلال دعمه لحملة العودة إلى المدرسة والتي يتم عقدها للعام الثاني على التوالي". وأضاف: "تساهم هذه الحملة سنوياً بشكل مباشر في تخفيف أعباء العام الدراسي على الأسر المحتاجة والتي يتعذر عليها توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها، حيث ساهمت الحملة بحسب نتائج استبيان العام الماضي بتحسين الأداء الدراسي والتحصيل العلمي للطلاب وزادت من حماسهم للمدرسة بشكل كبير".


وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.



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