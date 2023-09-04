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4 ميداليات برونزية حصيلة المشاركة الأردنية في بطولة آسيا للناشئين للتايكواندو

9/4/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أيمن وجيه الخطيب
عمان - أضاف لاعبا المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو محمد أبو غزال (وزن تحت 59 كغم) ورزان الرواشدة ‏(وزن تحت 63 كغم) ميداليتان برونزيتان اليوم إلى رصيد الأردن في اختتام منافسات بطولة آسيا للناشئين التي اقميت في لبنان، وكان لاعبا المنتخب الوطني مؤمن عصفور (وزن تحت تحت 78 كغم)، وجعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم) قد حقق أمس ميداليتن برونزيتن، لتبلغ حصيلة الأردن النهائية في البطولة 4 ميداليات برونزية، وهي نتيجة مميزة وتاريخية للتايكواندو الأردنية على سلم الإنجازات.
وشهدت منافسات اليوم خروج كل من وآية العبد الله (وزن تحت 46 كغم) وفادية خرفان (وزن تحت 55) ولين الجعافرة (وزن تحت 59 كغم) راشد حمدان (وزن تحت 68 كغم).




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