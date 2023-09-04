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قوت أباظة: هذه قصتي مع تحدي اللياقة البدنية.. وأتوقع انتشار هذه الرياضة قريبا

9/4/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - أكدت لاعبة المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية قوت أباظة، مثالية رياضة "الكروسفيت" وتحدي اللياقة البدنية للإناث، مشيرة إلى مناسبتها لعادات وتقاليد وثقافة المجتمع.
وأوضحت أباظة في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أنه كان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل في بطولة آسيا التي أقيمت مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت، وإن عاد الفريق بـ12 ميدالية ملونة على الصعيد الفردي والجماعي.
وقالت أباظة: "راضية إلى حد كبير عن مشاركتي في بطولة آسيا، والتي توجت فيها مع زميلي أحمد النسور بالميدالية الفضية في مسابقة الفرق، لكن تعرضنا إلى ظلم تحكيمي في ظل الانحياز الإيراني للاعبيهم خصوصا في مسابقات الرجال".
وأضافت: "أشكر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة مأمون كلمات، على جهوده لإدراج تحدي اللياقة البدنية ضمن منافسات الاتحاد، وتشكيل منتخب وطني للرجال والسيدات، قادر على المنافسة العربية والقارية والدولية، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام السيدات لدخول هذه المنافسات، وتحتاج هذه الرياضة جهدا كبيرا، لتأخذ مكانتها على غرار ما حدث لرياضة الكروسفيت، التي بدأت بخطوات بسيطة، قبل أن تأخذ مكانها في الأندية ومراكز بناء الأجسام واللياقة البدنية".
وتناولت أباظة قصتها مع تحدي اللياقة البدنية قائلة: "أنا أمارس الكروسفيت منذ 8 سنوات، وحديثا مارست تحدي اللياقة البدنية. الكروس فيت أكثر شمولية، إلا أنها شبيهة إلى حد ما بتحدي اللياقة البدنية، وهي شيء جديد في مجتمعنا والنوادي الرياضية، ونتنافس فيها من خلال 6 حركات، تتوزع بين العقلة، القفز على بوكس، تمرين الضغط، مشي مع وزن، المعدة مع وزن، وحركة مركبة بالدامبلز، وأتوقع بالجهود المشتركة بين الاتحاد والأندية أن تنتشر رياضة تحدي اللياقة البدنية، وأن تثمر الجهود عالميا في اعتماد الرياضة بالأولمبياد".
وعن رسالتها إلى نظيراتها من الفتيات لممارسة الرياضة عموما، وتحدي اللياقة البدنية خصوصا، قالت قوت: "الرياضة أسلوب حياة، الكروسفيت وتحدي اللياقة البدنية رياضتان مناسبات جدا للفتيات، حيث أتدرب بمعدل ساعة إلى ساعة ونصف 5 أيام بالأسبوع، وأدعو الفتيات إلى التجربة لأنها أكبر برهان، ولنا حافز بالنادي حيث نتدرب إلى جانب سيدة تبلغ من العمر 65 عاما، والرياضة لها فوائدها الصحية التي نبحث عنها بكل قوة وعزيمة".
ويذكر أن منتخب اللياقة البدنية للرجال والسيدات، دشن المشاركة الرسمية الأولى تحت مظلة الاتحاد، من خلال خوض غمار منافسات بطولة آسيا، وسجل إنجازا مميزا حين توج أبطاله وبطلاته بـ12 ميدالية ملونة، حيث توج بذهبيتين عن طريق ديما زبيدة، وأخرى لأدهم صقور على مستوى الفرق، و3 ميداليات فضية للفردي تقلدها كل من: عبدالرحمن عاقلة، وبنان الجعفري، وعلى مستوى الفرق نالها كل من: قوت أباظة وأحمد نسور، و3 ميداليات برونزية على المستوى الفردي تقلدتها سارة أبو شاويش، وعلى مستوى الفرق لكل من عبدالرحمن عاقلة وبنان الجعفري، وكذلك بنان الجعفري وسارة أبوشاويش، بقيادة المدربين أمين عطا الله وبنان الجعفري.



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