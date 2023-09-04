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أهداف دوري اليد تصل للرقم 1456.. والحسين يقترب من الذهبي

9/4/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان - وصلت لقاءات المرحلة الأولى من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، إلى مرحلة الحسم، وبقي مصير البطاقتين المتبقيتين للتأهل إلى المربع الذهبي معلقا حتى الجولة المقبلة، وذلك بعد أن ضمن فريقا السلط والأهلي التواجد بوقت مبكر نظرا للنتائج القوية التي حققها الفريقان، والتي مكنتهما من الوصول إلى النقطة 12 وبالعلامة الكاملة جراء الفوز في المباريات الماضية كافة.
وتبدو الفرصة مواتية وكبيرة أمام فريق الحسين إربد ليلحق بفريقي السلط والأهلي بالمربع الذهبي، فهو يملك حاليا 6 نقاط، وبقيت له مباراة أخيرة سهلة تجمعه مع فريق يرموك الشونة، في الوقت الذي يتنافس فيه فريقا العربي وكفرسوم على البطاقة الأخيرة من خلال المباراة التي تجمعهما معا، خصوصا وأنهما يملكان 6 نقاط، والفائز في هذه المواجهة القوية حتما سينال بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.
فريق الكتة فقد فرصته بالمنافسة على التأهل، وبات يتطلع إلى تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة التي تجمعه مع فريق القوقازي، فهو يتطلع إلى التقدم والابتعاد عن دائرة الخطر بعد دخوله المرحلة الثانية لتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، فهو يملك حاليا 4 نقاط، والحال ينطبق على فريق القوقازي الذي يجد في مباراته أمام الكتة فرصة لتجنب الهبوط، ولديه نقطتين، فيما بات فريق يرموك الشونة الأقرب لوداع الدوري، حيث ما يزال يقبع بالمركز الثامن والأخير من دون نقاط.
وكانت الجولة السادسة، شهدت فوز كفرسوم على الكتة بنتيجة 37-33 وفوز القوقازي على يرموك الشونة بنتيجة 44-36 وفوز الأهلي على العربي بنتيجة 26-23 وفوز السلط على الحسين بنتيجة 34-29.
إلى ذلك تبدأ لقاءات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري أندية الدرجة الأولى يوم الجمعة المقبل بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها فريقا الكتة والقوقازي عند الساعة الثامنة مساء.
وتقام يوم السبت المقبل في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مباراتين، حيث يلتقي فريقا الحسين ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي وكفرسوم عند الساعة الثامنة مساء.
1456 هدفا
سجل لاعبو الفرق في الجولات الست الماضية 1456 هدفا، وشهدت الجولة السادسة تسجيل 262 هدفا، فيما سجل في الجولة الخامسة 221 هدفا، وسجل في الجولة الرابعة 231 هدفا، وسجل في الجولة الثالثة 245 هدفا، وسجل في الجولة الثانية 234 هدفا، فيما شهدت الجولة الأولى تسجيل 263 هدفا، وهي الجولة الأعلى تسجيلا مقارنة بالجولات الأخرى.
تعليمات الدوري
ويقام دوري الدرجة الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة، حيث تتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة.
وكان المنتخب الوطني للشباب، خاض ثلاث مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في مباراتين على فريقي القوقازي ويرموك الشونة، وخسر مباراته أمام فريق السلط.
ويخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الرابعة يوم غد، عندما يلاقي فريق الكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وتأتي مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في الدوري، ضمن برامج إعداد المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية التي تقام العام المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.



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