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الرجل المحترق يتسبب بحصار الآلاف في ولاية أميركية- فيديو

9/4/2023 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حوصر نحو 70 ألف شخص يشاركون في مهجران سنوي يقام بشمال ولاية نيفادا الأميركية إثر وقوع فياضانات، فيما تم الإعلان عن حالة وفاة لم يعرف سببها بعد.

ويقام مهرجان "بيرنينغ مان" Burning Man في صحراء "بلاك روك"، وهو حدث ثقافي سنوي، يقام منذ الثمانينيات، ويستقطب آلاف الأشخاص، وينتهي بحرق تمثال عملاق لرجل ما أعطاه اسم "بيرنينغ مان" أي "الرجل المحترق".

لكن الحاضرين واجهوا أمطارا غزيرة، بدأت الجمعة واستمرت حتى الأحد، مع استمرار المناسبة التي بدأت يوم 27 أغسطس، وكان يفترض أن تنتهي الاثنين، وفق نيويوك تايمز.

وتقع مدينة بلاك روك الصحراوية التي تستضيف الحدث على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من أقرب مطار.



والسبت، دعا منظمو المهرجان الحضور إلى الاحتماء في أماكنهم مع هطول المزيد من الأمطار على المنطقة، ونصحوهم بالحفاظ على الطعام والماء، لكن لم ترد تقارير بحدوث نقص. ومنعت السلطات الدخول والخروج من المهرجان، باستثناء مركبات الطوارئ.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شارك البعض صورا ومقاطع من داخل الحدث تظهر الوحل الشديد الذي يمنع المشاركين من الحركة، نقلا عن الحرة.



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