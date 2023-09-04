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ما هي أضرار وفوائد تناول القهوة بشكل يومي؟

9/4/2023 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تغنى الكثير على مر التاريخ، إما بطعم القهوة أو رائحتها الطازجة، واعتبر البعض أنها واحدة من أعظم "الاختراعات" في العالم.

 وبالنسبة للعديد من الأشخاص، أصبح كوب القهوة روتينا يوميا، حيث يحتسونه قبل حتى أن يفكروا في القيام بأي شيء في يومهم، ولآخرين فإنه لا شيء أفضل من تناوله في منتصف اليوم.

ووفقا لشركة "درايف ريسيرش" لأبحاث السوق، في إحصاء نشرته في يوليو الماضي، فإن ما يقرب من 75 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة يشربون القهوة بشكل يومي.

لكن قد يكون كوب القهوة مفيدا بشكل أكثر من مجرد روتين يومي أو إعطاء المرء طاقة لتجاوز الوقت بسهولة والتركيز. ووفقا لوزارة الزراعة الأميركية، فهو مصدر طبيعي للفوسفور والمغنيسيوم.

وإذا كنت واحدا من العديد من الأشخاص الذين يشربون القهوة كل يوم، فمن المهم معرفة ما تفعله هذه العادة بجسمك، ما بين الفوائد والأضرار، بحسب مقال لموقع "إيتينغ وي " الذي جمع الأمرين من خلال العديد من الدراسات.

الفوائد الصحية للقهوة

المزيد من الطاقة
تحتوي حبوب القهوة على الكافيين، وهو منبه طبيعي يمكن أن يساعد على الشعور بمزيد من النشاط، إذ يحفز الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد الأشخاص على الحصول على المزيد من الطاقة.

كما ثبت أن تناول القهوة يحفز حركية القولون، أو الحركة التي تحدث بالجهاز الهضمي.

تحسين المزاج
يتفق العديد من محبي القهوة على أن فنجان القهوة الجيد هو تذكرة السعادة. وهناك بيانات فعلية تدعم هذه الفكرة.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2019، نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية الأساسي والسريري، أن البالغين الأصحاء شهدوا تحسنا في الحالة المزاجية بعد 30 دقيقة من تناول الكافيين.

وأدى شرب القهوة العادية إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل أعلى وأكثر أهمية من شرب القهوة منزوعة الكافيين.

تقليل خطر الإصابة بالزهايمر
تحتوي القهوة أيضا على عدد من مركبات البوليفينول النشطة بيولوجيا، التي قد تدعم جوانب معينة من صحتنا، بما في ذلك صحة الدماغ.

وتشير أدلة منشورة عام 2021 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية إلى أن استهلاك القهوة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الحالات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون والخرف.

القلب والأوعية الدموية
وفقا لدراسة أجريت عام 2018، نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، يرتبط استهلاك القهوة يوميا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين وظيفة الغدة الدرقية
وجدت دراسة نشرت عام 2023 في مجلة التغذية، وجود علاقة محتملة بين تناول الكافيين المعتدل وتحسين وظائف الغدة الدرقية بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي.

المخاطر المحتملة

ولكن، وبينما يرتبط تناول القهوة يرتبط ببعض الفوائد الرائعة، فإن هناك بعض المخاطر المحتملة.

القلق
يرتبط الإفراط في تناول الكافيين بزيادة خطر الإصابة بالقلق، وفقا لبحث نُشر عام 2020 في مجلة "نيوتريانتس" Nutrients.

وأظهرت دراسة أخرى نشرت عام 2021 أن تناول كميات أكبر من الكافيين يرتبط كذلك باضطرابات النوم وضعف الشهية.

زيادة خطر الإصابة بكسور
يرتبط تناول القهوة بتأثيرات سلبية على صحة العظام، بحسب بعض البيانات، وأنه كلما زاد استهلاك القهوة، زاد خطر الإصابة بالكسور خاصة لكبار السن.

مضاعفات الحمل المحتملة
تشير المنظمات المتخصصة، مثل الكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء، إلى أنه من الجيد تناول ما يصل إلى 200 ملي غرام من الكافيين يوميا أثناء الحمل.

ومع ذلك، تشير الأدلة الجديدة إلى أنه حتى القليل من الكافيين قد يأتي مع بعض المخاطر. أظهر أحد التحليلات المنشورة في مجلة "بي أم جيه" عام 2021، أن ثمة 14 دراسة، تشير إلى أن تناول الكافيين أثناء الحمل مرتبط بزيادة خطر الإجهاض وانخفاض وزن الجنين.

ارتفاع محتمل لضغط الدم
غالبا ما يرتبط الاستهلاك المنتظم للقهوة بتأثيرات إيجابية وسلبية على ضغط الدم.

وفي حين أن تناوله على المدى القصير قد يسبب ارتفاعا طفيفا ومؤقتًا في ضغط الدم، إلا أن الدراسات، مثل تلك المنشورة عام 2022 في دورية "ضغط الدم"، تظهر أن الاستهلاك على المدى الطويل لا يؤدي إلى ارتفاع مستدام في ضغط الدم.

ومع ذلك، قد تختلف الاستجابات الفردية للقهوة، ويجب على أولئك الذين يعانون من حالات صحية محددة، أو لديهم استعداد لارتفاع ضغط الدم، استشارة الطبيب، نقلا عن الحرة.



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