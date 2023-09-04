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تسنيم الدباس تقوى بالأمل وتتبع شغفها بدراسة علم النانو تكنولوجي

9/4/2023 2:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - "إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون"، عبارة تؤمن بها جدا تسنيم الدباس الباحثة في علم النانو والحاصلة على درجة الماجستير بتقدير امتياز بتخصص هندسة النانو تكنولوجي. تسنيم ولأنها امرأة طموحة وقوية استطاعت أن تحول المحنة إلى أمل وتكون أهلا للهدف الذي رسمته لنفسها. إصابتها بالشلل الرباعي والذي كان نتيجة حادث سير تمكنت من أن تنجح أكثر وتوثق بصمات جديدة بإرادتها وتحديها لكل الظروف التي مرت بها.
أثبتت ومن خلال تجربتها الخاصة أن لا شيء مستحيل وأن الألم قد يكون بداية لمرحلة أجمل وأن الإنسان القوي لا ينكسر بل يسخر الظروف من أجل أحلامه. تخرجها من جامعة العلوم والتكنولوجيا بكالوريوس كيمياء تطبيقية، وعملها كمشرفة للمختبرات في جامعة الحسين بن طلال في العام 2005 ومن ثم زواجها وإنجابها لطفلين، كل ذلك كان بداية لأحلام كثيرة وأمنيات تنوي تسنيم تحقيقها فهي كامرأة شغوفة استطاعت العودة لحياتها بعد الحادث الأليم.
لم تستسلم يوما أو تفقد الأمل إيمانها بالله هو ما يقويها تقول في لقاء خاص مع "الغد"، أن حياتها كانت طبيعية فيها الكثير من الطموح والشغف لكن بلحظة كل شيء تغير نتيجة حادث سير تعرضت له بالعام 2011 ومن ذلك الوقت لم تعد الحياة كالسابق أبدا.
تسنيم وبلحظة واحدة فقدت عملها وبيتها ولم يكن لديها خيار سوى العودة لتسكن مع أهلها، وخاصة أن طفليها آنذاك كانا بحاجة لعناية كاملة. وتبين أن مسار حياتها تغير بالكامل نتيجة إصابتها بالشلل الرباعي. في البداية واجهت تسنيم تحديا كبيرا فهي ليست وحدها، مسؤوليتها كأم لطفلين جعلتها تتمسك بالحياة أكثر وتراهن على الأمل في أن تكون مصدر قوة لابنيها وليس نقطة ضعف تقول أول فترة كانت غير قادرة على الحركة بمفردها، فاحتاجت لمساعدة شقيقيها في التأقلم على وضعها الجديد.
وبحب وإيمان استطاعا أن يحتوياها ويكونا لها المعين، واليوم هي مدينة لهما بكل ما وصلت إليه، لافتة إلى أن الشكر الأكبر لوالدتها التي كانت معها خطوة بخطوة وما تزال حاضنة لها ولابنيها.
تسنيم تؤكد أن الإنسان لا يستطيع أن ينجح وحده أو حتى يكون قويا، استطاعت أن تتأقلم مع حياة مختلفة تماما عن حياتها في السابق، لذلك كان لا بد من أن تدرك حجم المسؤولية التي تحملها تجاه ابنيها وهدفها بأن يكونا بأفضل مكان وخاصة أنهما متفوقان يحبان العلم جدا إضافة إلى حبها للقراءة واهتمامها بتطوير العلوم لديها وتجاهلها للمشكلة حتى تظل الأم القوية في نظرهما وحتى تستطيع أن تكون داعمة لهما في كل المراحل.
وتشير إلى أن تخطيها لكل ما مرت به ساعدها بشكل كبير لأن تعاود الوقوف ثانية وتحديدا عندما أدركت أن العلاج غير موجود عندها فقط، فكان الأمل هو ما يشدها لكي تبدأ مشوارها من جديد في ظل استحالة الأشياء حولها.
تقول، "لم يخترها الله لهذا الطريق إلا لأنه يعلم مدى قدرتها على إحياء الأمل في قلوب أشخاص كثيرين فلكل إنسان رسالة في هذه الحياة من واجبه أن يؤديها بأفضل صورة".
تسنيم كانت تحب الأبحاث والمختبرات وأيضا المشاركة بأبحاث على مستوى الجامعة بدافع التطوع. وبالإيمان والإرادة تجاوزت المرحلة الأصعب في حياتها وقررت أن تشارك بكل ما ينفعها ويزيدها خبرة ومعرفة، فالتحقت بدورات على مستوى العالم واهتمت بكل ما يطورها علميا واتخذت من منصة إدراك نافذة لها ولابنيها كما اشتركت بمراكز القرآن وتقدمت لأكاديمية في العلوم الشرعية عن طريق الأونلاين وذلك في المملكة العربية السعودية وحصلت على تقدير امتياز.
الاعتماد على التكنولوجيا في كل شيء وتحديدا بـ2019 بعد تفشي فيروس كورونا ساعدها بأن تثري خبرتها العلمية وهي في مكانها من دون أن تحتاج لأن تخرج وتواجه بيئة ما تزال حتى الآن غير آمنة.
استمدت تسنيم قوتها من وجود ابنيها وأهلها إلى جانبها فتمكنت من استخدام اللابتوب والاعتماد عليه في دراستها كما أصبحت حركتها أفضل وأصبح باستطاعتها التجول في حديقة البيت فقد قدمت لها عائلتها كل ما يجعل الحياة أسهل عليها إضافة إلى أنهم يحرصون على إخراجها من أجل الترفيه عنها وإشعارها بأن الحياة مستمرة.
هذا كله كان سببا في تعافيها بشكل أسرع وخاصة أن الاكتئاب في مثل هذه المواقف شديد. تقول "طبيعي أن نمر بلحظات ضعف فكيف إذا كان الوضع الذي نعيشه يحتاج لقوة تحمل وعزيمة"، مبينة أنها في البداية كانت قوية من أجل ابنيها وخاصة عندما كانا صغيرين، لكن عندما بدأ الطموح يكبر في داخلها وشعرت بأهمية ما يمكن أن تقدمه للعالم كله أصبحت أقدر على توصيل بحثها عالميا وإنهاء معاناة الكثيرين.
أما بالنسبة لدراستها هندسة النانو تكنولوجي، فتوضح تسنيم أن الموضوع بدأ في العام 2013، حيث كانت تشارك في جروبات تطوعية للتعريف بعلم النانو وأخذ دورات على مستوى جامعات العالم، فالنانو هو علم دقائق الجزئيات وهنا تكمن المعجزات، ويمكن تغيير الكثير من الأمور الموجودة والتي نعتقد باستحالة تغييرها تماما كفكرة بحثها وهي تجديد الخلايا العصبية وهي مشكلتها ومشكلة الكثير من الناس حول العالم.
ويعني ذلك أنه في حال حدوث قطع أو ضرر أو ضغط على الخلايا العصبية، فإنها تبقى بنفس الحجم لا يمكن شفاؤها وهذا بحسب رأيها العلم القديم، لكن إذا طبق بحثها بشكل عملي وعلى نطاق واسع ستكون هناك فرصة لتجديد الخلايا العصبية واستعادة الحركة بالكامل لدى شريحة كبيرة من الناس.
ووفق تسنيم، فإن عنوان البحث بالعربي هو محاكاة هيدروجيل المركب النانوي القائم على أكسيد الجرافين المختزل عن طريق الحقن لتجديد إصابات الحبل الشوكي باستخدام برنامج كومسول.
وفي الجزء التنفيذي من الدراسة: تمت الدراسة كاملة باستخدام برنامج كومسول، تمت محاكاة برنامج COMSOL لثلاثة أهداف مختلفة: الأول كان محاكاة الطباعة ثلاثية الأبعاد للطبقتين المحيطتين بمركب- الجرافين composite rGO - بحيث تكون طبقة الحمض الأميني هي الغلاف الخارجي بتركيز معين. وأظهرت النتائج إمكانية تصنيع المركب النهائي بالتركيز المحدد؛ والثاني هو دراسة لإمكانية حقن المركب العلاجي الذي تم تصنيعه في برنامج كومسول السابق بسرعة ثابتة.
وأظهرت النتائج السرعة والتوقيت الأمثل لإعطاء تركيز معين منه؛ والثالث كان دراسة متعمقة على تأثير انتشار المركب العلاجي المحضر في الجسم الحي على الخلايا العصبية التالفة على وجه الخصوص، حيث انه في النموذج، يتم دراسة تحلل النسيج العصبي الخارجي Extra Cellular Matrix(ECM) المحفز بالإنزيم وعمليات تفكك وارتباط الدعامة مع البيبتايد Peptide.
وذلك باستخدام معادلات حركية Michaelis-Menten لوصف عملية ارتباط الإنزيم. أشارت النتائج من خلال التجارب على نماذج خارج الجسم الحي إلى أن الحقن بنموذج هيدروجيل المركب النانوي المستند إلى الجرافين والذي يكون غلافه الخارجي هو التأثير الأساسي للحمض الأميني لمنع المزيد من موت الخلايا العصبية وتقليل السمية عن طريق زيادة امتصاص الغلوتامات في الخلايا النجمية Astrocyte من النسيج العصبي الخارجي خارج الخلية. على غرار ما نراه في حيوانات الفكيات Lamprey بعد قطع الحبل الشوكي ليوم واحد فقط استعادت حركتها بشكل كامل.
أثبتت الدراسات على نماذج خارج الجسم الحي invitro تحلل الهيدروجل بمرور الوقت، مما يؤدي بأمان إلى إطلاق المركب نانوي القائم على الجرافين في مكان العصب المتضرر ولديها القدرة على التوافق مع شكل الخلايا، مما يسمح باستعادة استمرارية الأنسجة العصبية والانخفاض في التشوه الديناميكي للدعامة.
لم تكتف تسنيم بالدورات والمشاركة في الجروبات من أجل تعريف الناس بالعلوم الجديدة بل رأت أن عليها أن تضع بصمة جديدة ومميزة فكان خيارها أن تدرس الماجستير في هندسة النانو تكنولوجي وذلك في بداية الـ2018، لافتة إلى أن الموضوع لم يكن مجرد فكرة أو اقتراح بل هو نتيجة تراكمات كبيرة من الخبرة والبحث.
قرارها بإكمال دراستها جاء تحديدا بعد خضوعها لأحدى الدورات على منصة إدراك وكان المسؤول عنها الدكتور برهان وبسبب تفوقها بالدورة رغم مشاركة الكثيرين فيها ومن كل أنحاء العالم أصبحت لديها الجرأة أن تسأل عن إمكانية دراستها للماجستير في مجال علم النانو.
في البداية حاول المحيطين بها اقناعها بتغيير التخصص لصعوبته، لكنها رفضت وأكدت لهم أن النانو حلمها وأنها على يقين بأنها ستصنع من خلاله المسستحيل.
وعن نصيحتها للناس، وخاصة أولئك الذين يعيشون ظروفا استثنائية تؤكد تسنيم اهمية معرفة كل انسان بإمكاناته ونقاط القوة فيه، مشيرة إلى أن الكل له دور في هذه الحياة يجب أن يؤديه بغض النظر عن وضعه.
وتشيد تسنيم بدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دعمها ودفع نسبة من الساعات الجامعية كما أن زيارة سمو الأمير مرعد بن رعد لها في بيتها كان مصدر فخر لها ورفع من معنوياتها وأشعرها بأهمية ما قدمته من تميز.
أما عن أحلامها في المستقبل، فتتمنى أن تعمل في مجال مساعد البحث لتوظف كل الخبرة التي اكتسبتها خلال فترة دراستها وتستطيع أيضا أن تفيد الطلبة الجدد كما تطمح لأن تساهم في نشر بحثها وتطبيقه بشكل عملي وأن تساعد القائمين على تطبيقه وأن ترى النتائج بنفسها، فالنجاح الحقيقي عندما يغير بحثها حياة نسبة كبيرة من الناس حول العالم، ويصبح من الممكن علاج إصابات النخاع الشوكي وتستطيع حتى هي أن تستعيد القدرة على الحركة فإيمانها هي ومن حولها أن كل ما تمر به مؤقت يجعلها تنتظر اللحظة التي ستعود فيها إلى حياتها. وبالنسبة لابنيها فهما أولوية تحلم بتوصيلهما لأفضل مكان وتمكينهما من أن يكونا نموذجين مشرفين تفخر بهما.



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