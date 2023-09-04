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تغذي الأورام السرطانية.. تحذير من تناول مكملات فيتامين C

9/4/2023 2:31:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- اعتدنا هذه الأيام على تناول المكملات الغذائية بكثرة ومن دون الرجوع إلى الطبيب. فمن المفترض أن تغذي مكملات الفيتامينات الجسم، إلا أن المفاجأة الصادمة هي أن الأبحاث الجديدة أظهرت أنها يمكن أن تساعد الأورام السرطانية على النمو!
وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي إكسبريس" Daily Express البريطانية، يشعر العلماء في "معهد كارولينسكا"، وهي جامعة طبية تقودها الأبحاث في سولنا بالسويد، بالقلق إزاء مكملات الفيتامينات والمعادن. وتعتبر مضادات الأكسدة الشائعة، مثل فيتامين C، آمنة عند تناولها من الطعام، ولكن المكملات الإضافية ترتبط الآن بتكوين أوعية دموية جديدة في الأورام.
وأوضح البروفيسور مارتن بيرغو، الأستاذ في قسم العلوم الحيوية والتغذية بالمعهد ما اكتشفه فريقه، وقال: "لقد وجدنا أن مضادات الأكسدة تنشط الآلية التي تسبب الأورام السرطانية في تكوين أوعية دموية جديدة، وهو أمر مثير للدهشة لأنه كان يعتقد في السابق أن مضادات الأكسدة لها تأثير وقائي. الأوعية الدموية الجديدة تغذي الأورام ويمكن أن تساعدها على النمو والانتشار".
وأضاف البروفيسور بيرغو: "ليست هناك حاجة للخوف من مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام العادي ولكن معظم الناس لا يحتاجون إلى كميات إضافية منها. في الواقع، يمكن أن يكون ضارا لمرضى السرطان والأشخاص الذين لديهم خطر مرتفع للإصابة بالسرطان".
ووجد الفريق أن مضادات الأكسدة تقلل مستويات جذور الأكسجين الحرة، ولكن عندما يتم إدخال كميات إضافية، فإن الانخفاض في الجذور الحرة ينشط بروتينا يسمى BACH1. وهذا يؤدي بعد ذلك إلى تكوين أوعية دموية جديدة، تعرف باسم Angiogenesis.
وقد وجد أن فيتاميني A وC والسيلينيوم والزنك كلها تحفز تكوين أوعية دموية جديدة بالأورام السرطانية في الرئة. ويعتقد العلماء أن هذه النتائج يمكن أن تنطبق على جميع أنواع السرطان ويمكن أن تساهم في انتشار السرطان في الجسم.
وقال تينغ وانغ، طالب الدكتوراه في فريق البروفيسور بيرغو: "دراستنا تفتح الباب أمام طرق أكثر فعالية لمنع تكوين الأوعية الدموية في الأورام. على سبيل المثال، المرضى الذين تظهر أورامهم مستويات عالية من BACH1 قد يستفيدون أكثر من العلاج المضاد لتكوين الأوعية الدموية من المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من BACH1".
وقد نشرت نتائج الدراسة في Journal of Clinical Investigation. -(العربية نت).



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