مع تعاظم تداعيات التغير المناخي، وتأثيره على موارد المياه، أصبح التوجه نحو حلول ذكية للزراعة، ضرورة وليس خيارا، لأن الجزء الأكبر من موارد المياه يستهلك في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.



وبحسب الباحثة في إدارة المياه الزراعية بالمركز الوطني للبحوث الزراعية د. رشا الركيبات، فقد تجاوزت الظواهر المناخية المتطرفة، مفهوم التغيرات الطبيعية لتتحول إلى واقع يعاش يوميا، كالجفاف والفيضانات، وتقلبات الموسم المطري، وجميعها نتائج مباشرة لزيادة انبعاثات غازات الدفيئة، وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون، إذ تعمل كغطاء لا مرئي حول الأرض، تمنع الأشعة الشمسية من الهروب بعد الاصطدام بسطح الكوكب.



وحول تأثيرات التغيرات المناخية على الأردن، بينت الركيبات، أنه لا يمكن تجاهلها، إذ تقع المملكة في منطقة مناخية حساسة، تجمع بين تضاريس متعددة: الأغوار والأراضي المرتفعة والبادية، ما يجعل الأردن في مواجهة أكبر مع تقلبات المناخ المحتملة، إذ تشير التوقعات المناخية إلى انخفاض معدلات الهطل المطري، وارتفاع درجات الحرارة، ما يعني تأثيرات متعددة على الموارد المائية والزراعة والبيئة، والغطاء النباتي.



وأشارت إلى أن العوامل المناخية، تلقي بتأثيراتها على الغطاء النباتي، ويبرز ذلك عند النظر الى تغير كميات الأمطار والحرارة، إذ يجسد الغطاء النباتي المرآة الحية للتفاعل المستمر بين عناصر المناخ والتربة، وغيرها من الظواهر الطبيعية.



وفي ظل التقلبات المناخية المتسارعة، قالت الركيبات، إن تأثيرها سيظهر بوضوح على الموارد المائية المخصصة للزراعة والمياه الزراعية التي تعتبر العماد الأساسي لنجاح أي نظام زراعي، مع تزايد الاعتماد على مياه الري في القطاع الزراعي، ومع التوجه المتنامي نحو توجيه مزيد من المياه للاحتياجات غير الزراعية، نتيجة النمو السكاني وعمليات التحضر، وتحول أنماط العيش، وتراجع الكميات المخصصة للري.



وأفادت إلى أن الاستقرار الغذائي مهدد، جراء الانخفاض المتصاعد لمياه الري، مقابل تزايد الطلب على المواد الغذائية، بحيث يصبح من الأساسي تبنى أساليب إدارة مائية ذكية، لضمان استدامة الزراعة، أمام التحديات المستمرة للتغير المناخي، اذ يتطلب ذلك، تطوير إستراتيجيات زراعية تضمن الأمن الغذائي من دون المساس بموارد المياه الثمينة.



ولفتت الركيبات، إلى أن التكيف مع مظاهر التغير المناخي أصبح ضرورة ملحة، تتطلب نهجا علميا، وتخطيطا مدروسا، واستحداثا للتقنيات الجديدة، وتعزيزا للوعي بضرورة المحافظة على الموارد والاستفادة من المستدامة منها.



وتقترح الركيبات أحد الأساليب في إدارة الموارد المائية ضمن حساب الاحتياجات المائية، بالتوجه الى إستراتيجيات أكثر فعالية لتوزيع واستخدام المياه، بالاستعانة ببيانات حول استهلاك المياه والتدفقات المرتجعة، ويمكن للمتخصصين تحسين أنظمة الري والتقليل من الخسائر المائية.



ووسط الحديث عن المستقبل هو للتحول الرقمي للزراعة لتعزيز الاستخدام الأمثل للمياه، وتسخير التكنولوجيا، لذلك عكف المركز على تطوير خرائط الاحتياجات المائية الرقمية التفاعلية لمحاصيل إستراتيجية ذات قيمة عالية، ومحاصيل العجز والمحاصيل التصنيعية؛ لزيادة الإنتاجية ودعم الصناعات الزراعية.



وكان المركز سباقا في استخدام بيانات التبخر المرجعي المستمدة من الاستشعار عن بعد عبر منصة WaPOR في حساب الاحتياجات المائية، بعد إجراء التحقق من دقتها، لدراسة تغير نمط الاحتياجات المائية الزراعية.



وكشفت أن المركز استفاد من التكنولوجيا الرقمية لفهم تغير نمط الاحتياجات المائية، بحيث توفر هذه التكنولوجيا بيانات دقيقة ومحدثة، بالإضافة لما تحققه من فائدة في التنبؤ بالطلب المتزايد على المياه في القطاع الزراعي، ما يمكن الأردن من تحسين إدارة مواردها المائية، عند تحديد المناطق ذات الطلب العالي على المياه، إذ يمكن للمملكة التركيز على تطوير تقنيات جديدة لترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ما يسهم بتحقيقها ودعم الأمن الغذائي.



وأظهرت دراسة توجه الاحتياجات المائية للمحاصيل في الأردن بين العامين 2009 و2022 المستمدة من متصفح WaPOR بشأن تقنيات الاستشعار عن بعد، أنه في السنوات الماضية، ظهر تذبذب ملحوظ في الاحتياجات المائية مع زيادة بمعدل 0.78 % في المتوسط، وهذه التذبذبات قد تؤثر على التخطيط الزراعي والاحتياجات المائية، في بلد مثل الأردن الذي يعاني أصلا من نقص في الموارد المائية، وهذا التغيير المتقلب للمنطقة، قد يعني زيادة في الاعتماد على المياه أحيانا وانخفاض الاحتياج لها في أحيان أخرى.

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