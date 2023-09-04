شراكات عالمية للتغلب على تلوث الهواء.. ضرورة أم ترف؟

فيما يشكل تلوث الهواء تهديدا كبيرا للصحة العامة والبيئة والمناخ العالمي، في وقت تواجه فيه دول غرب آسيا، من بينها الأردن، كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، تحدي جودة الهواء غير الصحية، بات من الضرورة بمكان، إقامة شراكات عالمية للتغلب على تلوث الهواء، نظراً لطبيعته العابرة للحدود"، وفق ممثلين عن القطاع الحكومي، والوكالات الوطنية العربية.



وتأتي هذه الدعوات في إطار ما تشير إليه تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن "أكثر من 99 % من الناس يتنفسون هواءً غير آمن، في وقت يتعرض 2.4 مليار شخص لمستويات خطيرة من تلوث الهواء المنزلي".



وبالتزامن مع اليوم العالمي لنقاوة الهواء، الذي يصادف الخميس المقبل، اتفق ممثلون عن 12 دولة عربية على إنشاء شبكة إقليمية لإدارة جودة الهواء، خلال ورشة عقدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا- بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أمس، في العاصمة عمان.



وأكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة، خلال افتتاح أعمال ورشة تشاورية إقليمية، على أن "التشاركية والتعاون الدولي هما الأساس في حل ومعالجة القضايا البيئية الملحة، ومنها قضية تلوث الهواء، وآثارها على البيئة وصحة الإنسان".



ولفت إلى أن "تلوث الهواء يشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة، والبيئة، والمناخ العالمي، والتنمية المستدامة، لذلك فإنها مصدر قلق وتستوجب المواجهة السريعة والعاجلة، لوضع حلول نهائية لها".



وأضاف أن "إقامة شراكات عالمية للتغلب على تلوث الهواء بات ضرورة ملحة، نظراً لطبيعته العابرة للحدود، حيث يمثل مشكلة عالمية ذات آثار بعيدة المدى".



وشدد على أن "جميع المعنيين في كل الدول يتحملون مسؤولية حماية الغلاف الجوي للأرض، وضمان هواء صحي يستنشقه الجميع".



ووفق قوله "سيساعد العمل المشترك في الحد من ملوثات الهواء والمناخ قصير العمر، وتحسين نوعية الهواء على الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والعالمية كافة".



ودعا "الأفراد والمؤسسات والحكومات لاتخاذ إجراءات فعالة للمساهمة في الحد من تلوث الهواء، وحماية البيئة، والصحة العامة، لتحسين جودة الحياة على كوكب الأرض، وحماية البيئة للأجيال القادمة".



وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن "99 % من سكان العالم يعيشون في مناطق لا يتم فيها استيفاء المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة بشأن جودة الهواء"، وفق ممثل منظمة الصحة العالمية مازن ملكاوي.



و"يرتبط تلوث الهواء بأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً، بما في ذلك 560 ألف حالة وفاة في إقليم شرق المتوسط"، بحسبه.



ولسوء الحظ فإن "المعدل السنوي للجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء، التي يقل قطرها أو تساوي 10 ميكروميتر (PM10)، وغاز أكسيد النيتروجين في المنطقة العربية هو الأعلى بين الأقاليم"، على حد قوله.



وأضاف أن "مصادر الجسيمات الدقيقة في الإقليم تختلف عن الأجزاء الأخرى من العالم، حيث تساهم الطبيعية منها مثل العواصف الترابية والرملية بما يصل 50 % من المدخلات السنوية".



بدوره، أكد نائب المدير الإقليمي لغرب آسيا عبد المجيد حداد أن "جودة الهواء تنعكس بصورة مباشرة على تحقيق خطط أهداف التنمية المستدامة في دول غرب آسيا، من بينها الهدف 12، و11، و3".



وبين حداد أن "جودة الهواء لا تؤثر فقط على الصحة، بل لها انعكاسات على تغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي كذلك".



وأضاف أن "دول غرب آسيا لا تستثنى من مشكلة تلوث الهواء، فالجسيمات الدقيقة العالقة وخاصة تلك التي يقل قطرها أو يساوي 10 ميكروميتر، والتي يقل قطرها عن/ أو يساوي 2.5 ميكرون تتجاوز المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية".



والجسيمات الدقيقة العالقة PM10، هي الدقائق العالقة القابلة للاستنشاق، وتكون بقطر أقل من أو تساوي 10 ميكروميتر، وكلما كانت الجسيمات أصغر تزداد إمكانية وصولها إلى داخل الرئتين، وتدخل إلى جسم الإنسان من خلال التنفس، وتؤثر إما مباشرة على الجسم أو من خلال الامتصاص في الدم.



وأما PM 2.5 فهي جسيمات مجهرية يصل عرضها إلى 2.5 ميكرون، ويقل قطرها 30 مرة عن قطر شعرة الإنسان، وعندما ترتفع مستوياتها، تشكل هذه الجسيمات ضبابا في الجو، وتدخل إلى الجهاز التنفسي للإنسان وتنفذ إلى رئتيه، ويطلق عليها القاتل الصامت، بحسب تعريفات البنك الدولي.

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