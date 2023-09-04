أبدى خبراء في قطاع العمل تفاؤلا حذرا في قضية عقد العمل الموحد لضمان حقوق العاملين في التعليم الخاص، متسائلين عن الضوابط التي ستلزم المدارس والإدارات بتطبيق شروط العقد.



وأكد الخبراء في حديث مع "الغد" إيجابية هذه الخطوة ولكن شددوا على أهمية الرقابة والمتابعة والتفتيش وضرورة الربط بين جميع الجهات ذات العلاقة والممثلة بوزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ونقابة العاملين في التعليم.



وأشاروا إلى أن التلاعب في العقود ما يزال موجودا وأن علاقات القوة هي التي تفرض نفسها على أرض الواقع، لذلك يجب أن يزيد دور النقابة وأن تتابع وتكون أكثر حرصا. وتم يوم الخميس الماضي توقيع عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024/2025.



وكان وزير العمل يوسف الشمالي قال خلال التوقيع، إن النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهرا.



وأضاف الشمالي أن البنود الجديدة تُلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به البعض.



ولفت إلى أن التعديلات تُلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.



وبين أن البنود الجديدة ألغت المصادقة على عقود العمل الموحدة التي كانت ملزمة بها مؤسسات التعليم الخاص لدى النقابتين النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة.



وأكد أن الوزارة تتعامل بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة "حماية"ومنها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن هذه البنود الجديدة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جاءت خدمة للصالح العام.



بدوره قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة إن مشكلة التعليم الخاص معروفة والمشكلة الأولى هي الأجور والتلاعب فيها، لذا يجب أن يكون هناك رقابة حقيقية، وهذا يعني أنه لا يكفي العقد بحد ذاته إذا لم يكن هناك التزام أصلا في صيغة العقد.



وأكد أبونجمة أن تطوير العقد أمر إيجابي ولكن عملية الرقابة هي الأهم، وخاصة فيما يتعلق بالأجور، أما القضية الثانية فهي استخدام المعلمات بأعمال ضمن عملهم الرسمي كتوصيل الطلاب وما إلى ذلك، مبينا أن هذه قضية أيضا يجب أن تنتهي.



ولفت إلى التلاعب بالعقد من قبل بعض المدارس، هو المشكلة الأساسية، كالتسجيل في الضمان الاجتماعي وكإنهاء العقد ومن ثم إعادته أو تجديده مرة أخرى بعد انتهاء الدورة الصيفية، لذا يجب أن يكون في صياغة العقد الجديدة بند يعالج هذا الأمر.



ورأى أبونجمة أن العقد لا يكفي لمعالجة المشكلة من خلاله لوحده، يجب وجود إجراءات رقابية وبشكل خاص، موضوع استخدام المعلمات في أعمال ومهام غير طبيعة عملهم.



وأكد أنه يجب أن تشارك وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم الخاص من حيث ضبط الأمور والتشبيك مع وزارة العمل ومع الضمان الاجتماعي، بحيث يتم اعتماد العقد في كل اشتراكات الضمان.



وقال أبونجمة إنه طالما يوجد عقد فيجب أن يكون الاشتراك يغطي مدة العقد كاملة إلا إذا ثبت عكس ذلك، وهذا الأمر لا يتم إلا في حال تم التشبيك مع وزارة التربية التي يجب عليها توثيق العقد لديها.



ونصح المعلمين إلى أنه عند توقيع العقد أن يلزم المدرسة بتسليم نسخة إلى مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية، وهذا الأمر يساعد على توثيق العقود في وزارة التربية ومن خلاله يمكن أن يتم الرقابة سواء من الضمان الاجتماعي أو من وزارة العمل.



من جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إنه من وجهة نظره أن أي اتفاقيات وأي تعديلات وأي تفاهمات تتم بين الأطراف ذات العلاقة بتحسين شروط عمل العاملات في المدارس الخاصة هي خطوة إيجابية للأمام ومطلوب دعمها ومطلوب الترويج لها ومطلوب نشرها على نطاق واسع.



وأكد عوض أن الأساس هو التزام أصحاب المدارس والإدارات بالعقد وأن تعرف بنود العقد من قبل المعلمات والمعلمين في هذه القطاعات وخاصة المعلمات، لأن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع معلمات.



وبين عوض أن أدوات الشكاوى والتعامل معها بسرية أيضا مهمة، ولكن للأسف على أرض الواقع لا يطبق.



ولفت عوض إلى أن الشيء الجديد هو مدة العقد بدل عشرة شهور أصبحت 12 شهرا، وأن تكون الأجور إلكترونية كانت في الشروط سابقا، وتسليم الرواتب في مواعيدها كانت سابقا، وقضية الشكاوى في وزارة العمل موجودة سابقا أيضا، وحملة التوعية موجودة.



وأكد أن المشكلة كانت في التنفيذ، والذي يفرض التنفيذ والذي يضمن أن هذه الاتفاقيات تنفذ على أرض الواقع هي علاقات القوة.



وبين عوض أن وزارة العمل لا يمكنها وحدها أن تفرض على المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن اتفاقيات عقود العمل الموحدة مصادق عليها من جهات العلاقة كلها، ولكن لم تمس جوهر الأمور، والذي يحكم شروط العمل في القطاع الخاص، وفي المدارس الخاصة علاقات القوة بين العاملات والعاملين من جهة وأصحاب الأعمال من جهة.



ورأى أنه بدون نقابة تتابع ظروف العمل يوميا، وتفرض على أصحاب الأعمال بالقانون وبقوة تأثيرها كنقابة ممثلة للعمال، لن يحدث تقدم.



ولفت إلى أنه في السابق كان يتم تحويل الأجور إلكترونيا وبعد أن يتم تحويلها يطلبون من المعلمات إرجاع جزء من الأجور.



وقال عوض إنه "بتقديري الذي يحدث مهم ومطلوب تشجيعه ويجب أن يدعم ومطلوب الذهاب إلى الأساس الذي يحول دون إنفاذ معايير عمل في التعليم الخاص أو في غيره من القطاعات الأخرى.



وأضاف أنه يجب إعادة النظر بمنظومة التنظيم النقابي في الأردن، وخلاف ذلك نأمل بأن تكون هذه الاتفاقية منفذة على أرض الواقع ولكن تفاؤلي حذر وليس كبيرا.



رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مازن المعايطة، اعتبر في بيان، حصلت "الغد" على نسخة منه، أن العقد الجماعي الذي وقعته وزارة العمل مع النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة، "خطوة نوعية ستعزز حقوق" العاملين في هذه المؤسسات.



وقال المعايطة في البيان، إن العقد الجماعي "سيتصدى للتجاوزات القانونية التي يشهدها القطاع، كما أنّه يوفر الحماية للمعلمات؛ الشريحة الأكثر عرضة للتعدي على الحقوق العمالية والتجاوز عليها".



وأضاف أنّ العقد "تضمن مكتسبات جديدة تضاف إلى ما ورد في العقد السابق، وأهمها، أتمتة العقد الموحد (عقد محدد المدة يسري على كافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال)، وزيادة مدته لتصبح (12) شهراً، بدلا من 10 شهور، عندما يتم إبرامه بين الطرفين لأول مرة، وإضافة المحافظ الإلكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين إلى جانب الحساب البنكي، الأمر الذي يوفر الأمن الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويكفل عدم التلاعب بها أو التجاوز عليها".

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