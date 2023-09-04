لماذا تخشى معلمات التبليغ عن انتهاكات فحص الحمل بمدارس خاصة؟

ما تزال ثقافة الخوف من البوح سائدة لدى بعض النساء الأردنيات اللواتي يتعرضن لانتهاكات لحقوقهن، لأسباب عدة منها الخشية من الفضيحة، والابتعاد عن المشوار الطويل في المحاكم، غير أن ثمة سببا جديدًا بدأ يظهر في الآونة الأخيرة، يتمثل بالخشية من فقدان مصدر الرزق.



وهذا ما ظهر مؤخراً، بعد انتشار أخبار تحدثت عن إجبار بعض المدارس الخاصة معلمات بإحضار فحص حمل ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف، وفق ما رصدته لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، حيث كشف مصدر فيها لـ"الغد"، عن تخوف بعض المعلمات من تقديم شكاوى تتعلق بإجبارهن على إحضار فحص الحمل قبل توظيفهن.



المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أفاد لـ"الغد"، أنه وخلال رصد لجنة المعلمين لأعداد المعلمات اللواتي تم إجبارهن على إحضار الفحص، تبين أن هناك تخوفا لبعضهن من كشف تجاربهن التي تعرضن لها، خوفاً على أرزاقهن في المدارس التي يعملن فيها، الأمر الذي أظهر، بحسب قوله، أن ما يحدث في بعض المدارس الخاصة ليس سلوكاً فردياً بل أقرب إلى حد "الظاهرة".



وأفاد المصدر أنه، ووفق رصد لجنة المعلمين ومقابلة أكثر من معلمة، تبين أن هناك أسلوب "ضغط وابتزاز غير مباشر" تمارسه بعض المدارس الخاصة على معلمات، بحيث تشعرهن أن أرزاقهن "مهددة" في حال لم يتلزمن بشرط فحص الحمل، وشرط ألا يحملن خلال فترة الفصول الدراسية، الأمر الذي يزيد من حدة تخوفهن من تقديم شكاوى عن هذا النوع من الانتهاك، مشيرا إلى أن هناك ثلاث معلمات فقط وافقن على الظهور على وسائل الإعلام والكشف عن تعرضهن لهذا الانتهاك.



وأشار إلى جزئية "تتذرع" بها بعض المدارس الخاصة، التي تشترط فحص الحمل مع معاملات التوظيف بكونها "تستند" إلى النظام الداخلي للمدرسة، الأمر الذي يعد مخالفة عمالية جديدة، ذلك أن وجود مثل هذا الشرط في أي نظام داخلي لأي مدرسة يخالف أنظمة قانون العمل، متسائلا في هذا السياق: "كم عدد المدارس التي أدرجت هذه المخالفة في نظامها الداخلي وصادقت عليها وزارة العمل؟".



فيما نفى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رئيس نقابة العاملين في التعليم مازن المعايطة في تصريح لـ"الغد"، أن تشكل هذه المخالفات في بعض المدارس الخاصة "ظاهرة"، معتبراً أنها سلوكيات "عارضة" وتكشف عن جهل في القوانين، وتحديدا قانون العمال.



ووفق حديث المعايطة، فإنه وبعد ظهور تجاوزات باشتراط اصطحاب فحوصات الحمل لبعض المدارس، أجرى مسحا على باقي المدارس وتبين عدم مخالفة أنظمتها الداخلية لقانون العمل، مشددا على أن ما حدث "ليس نهجا بل جهل أو تجاهل للقانون".



من جانبها استبعدت المحامية العمالية أسماء عميرة أن تصرح وزارة العمل لمدارس خاصة ضمن أنظمتها الداخلية شرط إحضار فحوصات الحمل، مؤكدة أن وزارة العمل تشدد كثيرا على تطابق الأنظمة الداخلية للمنشآت العمالية مع قانون العمل.



ونوهت عميرة، بأن من الوارد أن "تتحايل بعض المدارس في أنظمتها الداخلية بحيث لا تعرضها على وزارة العمل، ويكون ذلك غير موثق، وتستغل جهل بعض المعلمات لوجوب تطابق بين النظام الداخلي مع قانون العمل، لكن المعلمة التي لديها وعي بأن هذا الأمر مخالف للقانون تدرك أن مثل هذا النظام الداخلي غير نافذ قانونياً.



بدوره قال رئيس لجنة المعلمين في التعليم الخاص لؤي الرمحي لـ"الغد" إن لجنة المعلمين قامت بتزويد وزارة العمل بأسماء المدارس التي تعمد إلى هذه الممارسات لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقها، بناء على الشكاوى التي وصلتها، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم حاليا بنشر استطلاع للمعلمات يتم التعامل معه بسرية حول مسألة طلب فحص الحمل عند التوظيف، حتى يتم تزويد الوزارة بكامل بيانات المدارس المخالفة وحصر أسمائها.



وتابع الرمحي: "وفق الملاحظات التي ترصدها اللجنة من الميدان، والشكاوى التي تصلها، فإن هذه المخالفة واسعة الانتشار في المدارس، وعلى نطاق جغرافي ضمن محافظات المملكة".



وعلى الصعيد الحقوقي، ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يعد اشتراط مدارس خاصة إحضار معلمات فحص حمل لغايات استكمال التوظيف مخالفة وانتهاكا لحقوق النساء، خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية، والتي تشمل وفق التعريف الحقوقي: "حقوق جميع الأفراد والأزواج في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم ومدى تباعدهما وتوقيته، والحصول على المعلومات والوسائل للقيام بذلك"، كما "ينبغي أن يكون اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب خاليا من التمييز والإكراه والعنف".



وأضاف: علاوة على ذلك، فإنها مخالفة لقانون العمل في المادة 77 وقانون الضمان الاجتماعي في مادته 45، التي تنص على: "يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة".

وتعد إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه، ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل.



تأسيسا على ذلك، فإن "ذرائع بعض المدارس الخاصة التي تشترط إحضار المعلمة فحص حمل، حتى لا يؤثر ذلك على ميزانية ورواتب المدرسة، تعتبر ذرائع مخالفة للقانون"، وفق المدير التنفيذي لمركز "الفينيق" والخبير العمالي أحمد عوض لـ"الغد"، الذي قال إن "كافة النفقات المترتبة على المرأة العاملة تكون من مسؤولية الضمان الاجتماعي".



ووصف عوض شرط تقديم فحص حمل بأنه "انتهاك صارخ لحقوق النساء بشكل عام وحقوق النساء العاملات بشكل خاص، فحق المرأة في الحمل يوازي حقها في العمل".



وبين أن هناك "فرقا بين ممارسة انتهاك وبين اتخاذ تدابير"، لافتا إلى أن ما تقوم بعض مدارس خاصة باشتراط فحوصات حمل هو انتهاك صارخ، أما التدابير فنستطيع ولتفادي حدوث مشكلات في العملية التدريسية، أن تتخذ المدارس أساليب وابتكار نظم تدريسية حديثة خلال إجازة الولادة للمعلمة، دون اللجوء إلى خيار الاعتداء على حقوق المعلمات.



أما الحركة النسوية في الأردن، فوصفت في ورقة موقف خاصة قدمتها لـ"الغد"، ما تقوم به بعض مدارس خاصة من انتهاك الحقوق الإنجابية للمعلمات، بأنه "شكل من أشكال العبودية الحديثة، وتكريساً للنظرة السائدة تجاه النساء بأنهن آلات تفريخ يحدد لهن وقت معين من العام لهذا التفريخ، وليس كأن قرار الحمل والإنجاب قرار متعلق بالرعاية الانجابية والصحية للأم".



واعتبرت الحركة أن قرار بعض المدارس "ليس قراراً فردياً، فشرط عدم الحمل وتفضيل توظيف العازبات وإقصاء الإناث من الأساس، هي قرارات سائدة في سوق العمل، رغم مخالفتها المعايير الدولية بشأن حماية الأمومة، خصوصاً الاتفاقية رقم 183 للعام 2000، وكذلك الاتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز في المهن، والتي صادق عليها الأردن عام 1963، ونصت عليها المادة 27 من قانون العمل".



وشددت على أن هذا الانتهاك هو "تعد على حق المرأة بحرية التصرف بجسدها، كما أنه تعد على حقها في الصحة الإنجابية عبر التحكم بما تقدمه من خدمات إنجابية ورعائية في الوقت الذي يناسبها ويناسب صحتها".

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