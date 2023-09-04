في الوقت الذي تنتشر فيه بسرعة سلالة جديدة من متحورات "كورونا" أطلق عليها "بيرولا كوفيد"، ويراقبها عن كثب مسؤولو منظمة الصحة العالمية، كشف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية وخبراء أوبئة واختصاصيون، أن المتحور الجديد يثير القلق وهو المعروف علميا باسم BA.2.86 كفرع جديد من "أوميكرون"، بسبب 35 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي صممت لقاحات كوفيد لاستهدافه.



وأشار الخبراء إلى أن العديد من طفرات "بيرولا" لها وظائف غير معروفة، لكن يعتقد أن بعضها الآخر يساعد الفيروس على الهروب من جهاز المناعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أن الوضع الوبائي عالميا يشهد ارتفاعا في عدد حالات كوفيد-19 على مستوى العالم، إلا أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن كوفيد-19 لم يعد يشكل مشكلة صحية ذات اهتمام عالمي في أيار(مايو) 2023.



محليا، قال مصدر في المركز، فضل عدم ذكر اسمه لـ "الغد"، إن هناك ارتفاعا في أعداد العينات الإيجابية لكوفيد-19 حيث تفيد إحصائيات أحد مختبرات القطاع الخاص (والتي تمثل الحالات غير شديدة) ارتفاعا في الأعداد. حيث وصلت نسبة الارتفاع في شهر آب 42 % عن شهر تموز وبنسبة ايجابية 17 % في آب مقابل 9 % في تموز، إلا أن إحصائيات الحالات الشديدة للأمراض التنفسية المدخلة للمستشفيات بينت زيادة حوالي 20 % في الأسبوع الأخير من شهر آب، لكن نسبة الإيجابية منها بلغت 3 % فقط.



وأوصى المركز بضرورة زيادة العينات المفحوصة لكوفيد-19 من خارج المستشفيات المختارة بحيث يتم فحص المرضى المدخلين بأعراض تنفسية شديدة الى المستشفيات خارج برنامج SARI وضرورة إجراء فحص التسلسل الجيني للعينات لمعرفة اذا ما تم دخول وانتشار المتحورات الجديدة الى البلاد.



وقال المركز"ظهرت العديد من المتحورات من سلالة اوميكرون وكانت جميعها سريعة الانتشار إلا أنها منخفضة الشدة.

وتابع أن آخر متحور لـCOVID-19 يطلق عليه اسم Pirola B.A.2.86 (بيرولا هو اسم كويكب) وهناك ثلاثة تصنيفات لمتحورات COVID-19:



المتحور قيد الرصد (VUM) حيث تدعو منظمة الصحة العالمية إلى إجراء استعراض عالمي لوبائيات السلالة وتتبع خصائصها وانتشارها، والمتحور المثير للاهتمام (VOI) ويستدعي بعض الاستجابة المحلية، إضافة إلى المتحور المثير للقلق (VOC) الذي يدعو إلى استجابة أكثر شمولا.



وأوضح أنه تم تصنيف Pirola B.A.2.86 من سلالة Omicron لأول مرة في 18 آب(أغسطس) 2023، وجرى تصنيفه ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة، في حين ما تزال الإحصائيات تشير إلى أن المرض قليل الشدة والإدخال للمستشفيات أو الوفاة.

وأضاف المركز: "لا تزال الدراسات قائمة على معرفة ما إذا كانت المناعة الناتجة عن الإصابة الطبيعية أو عن التطعيم فعالة ضد المتحورات الجديدة أو أن المتحور قادر على تجاوزها".



ولفت إلى أن التجارب السريرية أثبتت أن الأدوية المخصصة لكوفيد-19 ما تزال فعالة ضد المتحورات الجديدة وهي متوفرة في المملكة.



ووفقا لاختصاصي الأمراض التنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة، فإن أعراض المتحور الجديد لا تختلف عن السلالات السابقة، لافتا الى أن القفزة الجينية "بنفس الحجم تقريبا" التي شوهدت بين متغير أوميكرون الأولي ومتغير دلتا.



وحذر الطراونة في تصريحات لـ"الغد" مع أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان BA.2.86 يسبب أي أعراض محددة جديدة، فيما ما يزال العلماء يحللون الحالات المكتشفة مؤخرا.



وقال الطراونة إن الاختبارات الحالية للكشف عن فيروس كورونا والأدوية المستخدمة لعلاجه، مثل "باكسلوفيد" و"فيكلوري" و"لاغفريو" فعالة مع BA.2.86، ما تزال هي الاختبارات وتلك الأدوية ذاتها.



‎وأشار الى أنه ينصح بالوقاية، إذ حث العلماء البريطانيون على مواصلة اختبار الفيروس وهم يعملون للمساعدة في تقليل فرصة انتشاره إلى أشخاص آخرين.



‎وحول ما إذا كانت اللقاحات ما تزال فعالة، قال الطراونة إنه من المبكر الإجابة عن هذا السؤال، فيما يظهر تحليل الخبراء المبكر أن "بيرولا" قد يكون أكثر قدرة على التسبب في العدوى للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد أو تم تطعيمهم ضده.



‎وتابع: "لكن مسؤولي الصحة في بريطانيا لم يصدروا بعد إعلانا رسميا حول ما إذا كان المتغير الجديد لديه أي قدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات مقارنة بمتحورات أوميكرون الأخرى".



من جهته، قال خبير الأوبئة الدكتور عبد الرحمن المعاني إن متحور أو متغير جديد يسمى "بيرولا" ظهر مؤخرا، فيما تستمر موجة المتحورات أو المتغيرات في الظهور كل فترة وذلك حسب طبيعة فيروس كورونا المستجد، والذي يتحور ويتغير كل فترة حسب ظهور الطفرات، بحيث تعتمد قوة المتحور على عدد الطفرات وموقعها، ومن هنا تتصاعد وتيرة القلق.



وقال في تصريحات لـ "الغد" إن المتحور الجديد هو فرع من متحور فيروس كورونا المستجد أو الأقرب لمتحور أوميكرون والذي يتميز بسرعة الانتشار.



وأشار المعاني إلى أن المتغير الجديد يحتوي على أكثر من 35 طفرة في بروتينة الشوكي والموجود أصلا على السطح الخارجي لفيروس كورونا المستجد، الذي يساعد على دخول الفيروس الى خلايا الإنسان وإصابتها، وأن هذا العدد الكبير من الطفرات تجب متابعته والحذر منه.



ولفت الى أن البداية كانت في الدنمارك منتصف الشهر الماضي انتقالا الى بريطانيا حيث تم اكتشاف إصابتين مرورا بجنوب أفريقيا وتسجيل إصابتين أيضا وصولا الى رصده في مياه الصرف الصحي في سويسرا وتايلند.



وبين المعاني أن الكشف عن المتحور الجديد أو السلالة الجديدة في أربع قارات منفصلة يشكل مصدر قلق، لافتا إلى أن المتغير الجديد والذي يختلف عن المتحور ايريس، يشكل خطرا أكثر من غيره من المتحورات بما في ذلك سلفة المتحور أوميكرون لاحتمالية حدوث مزيج من المتغيرات في الفيروس والمناعة الناجمة عن العدوى السابقة والتطعيم.



وبالرغم من توقف العمل على رصد حالات كوفيد-19 في الأردن إلا أن نظام الرصد من المراكز المختارة يفيد بأنه وبعد انقطاع للعينات الإيجابية من المراكز المختارة الذي دام 7 أسابيع (أسبوع 20- أسبوع 26) عادت نسبة العينات الإيجابية للارتفاع، ووصلت الى 4% في الفترة الأخيرة، وفق المركز الوطني لمكافحة الأوبئة.



وقال المركز إن هذه النسبة مرجحة للزيادة في الفترة القادمة حسب الحسابات الاحتمالية للمركز اعتمادا على البيانات الواردة من وزارة الصحة والوضع الوبائي في العالم.



ويتابع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عن كثب التطورات المتعلقة بالوضع الوبائي وظهور السلالات أو المتحورات الجديدة إقليميا وعالميا وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني.



أما بخصوص أعراض المتحور الجديد فتتوزع بين صداع، وسيلان الأنف، والعطس، والحمى، حيث يوجد تشابه كبير مع أعراض الأنفلونزا الموسمية التقليدية.