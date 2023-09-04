أقرت وزارة التربية والتعليم أسس النجاح والإكمال والرسوب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الأكاديمي والمهني للعام الدراسي 2023/ 2024.



وبحسب الفقرة الأولى من المادة الثالثة حول الأسس التي اعتمدتها لجنة التخطيط المركزية في الوزارة، يشخص المعلم في بداية الفصل الدراسي أداء الطلبة في القرائية والحساب باستخدام أداة عامة تطبق على طلبة الصف جميعهم، أما الأداة الخاصة فتطبق لتشخيص تلك القدرات على الطلبة الأقل تحصيلا والبالغة نسبتهم 20 %، فيما توضع الخطط الكفيلة بمعالجة مواطن الضعف لدى الطلبة.



وأشارت الفقرة الثانية من المادة ذاتها إلى أنه "يتم تقييم أداء طلبة الصفوف الثلاثة الأولى باستخدام إستراتيجيات التقويم المتنوعة، وتتكون نتيجة الطالب في المبحث للفصل الدراسي الواحد من مجموع علاماته التي حصل عليها في الفترات التقويمية الأربع، ويخصص لكل فترة تقويمية 25 % من علامة المبحث، على أن يستمر دوام الطلبة خلال فترة الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل".



ونصت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أن "المعلم يضع الخطة العلاجية لمعالجة أي ضعف دراسي لدى الطلبة أولا بأول، بالتعاون مع إدارة المدرسة وأولياء الأمور والمشرف المتخصص وفرق التطوير في المدرسة".



أما فيما يتعلق بتقييم طلبة الصفوف من الـرابع الأساسي لغاية الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية، فأشارت الفقرة الأولى من المادة الرابعة إلى أن "المعلم يجري اختبارين (ورقة وقلم) لكل منهما 20 % من علامة المبحث، بحيث يعقد الاختبار الأول بعد مضي شهر ونصف من بداية الفصل الدراسي، والاختبار الثاني في نهاية الشهر الثالث من بداية الفصل الدراسي".



كما تجرى "تقويمات معتمدة على الأداء مستمرة من بداية الفصل الدراسي يخصص لها 20 % من علامة المبحث، وتدون في خانة التقويم الثالث واختبار نهاية الفصل الدراسي يخصص له 40 % من العلامة الكلية للمبحث".



وأوضحت الفقرة 1 من المادة 8 أسس ترفيع الطلبة من الصفوف الأول لغاية الثالث الأساسي للصف الأعلى شريطة عدم تجاوز نسبة الغياب المسموح بها، أنه لا رسوب بسبب التحصيل في هذه الصفوف، ويوزع الطلبة فيها إلى فئتين: الأولى للطلبة الذين حققوا الحد الأدنى من المهارات القرائية والحسابية، بحيث يقدم لهم المنهاج الاعتيادي للصف اللاحق وفق خطة تعد وتعتمد من المديرية ويتم تنفيذها أثناء الدوام المدرسي.



أما الفئة الثانية التي تضم الطلبة الذين لم يحققوا الحد الأدنى من المهارات القرائية والحسابية، فيتم تقديم أنشطة تعليمية علاجية لهم يعدها معلم الصف خلال الفصل الدراسي الأول من العام التالي، بالإضافة الى المنهاج الاعتيادي للصف اللاحق، وتعتمد من مدير المدرسة والمشرف التربوي وتنفذ أثناء الدوام الرسمي.



كما نص البند 3 من المادة ذاتها على أن "الطالب يكون ناجحا في اي صف من الرابع حتى نهاية الصف الثاني عشر إذا حصل على 50 % من النهاية العظمى لعلامة كل مبحث شريطة أن يكون قد داوم المدة القانونية".



وأشارت الفقرة 4 من المادة ذاتها إلى أن "الطالب يكون مكملا في الصفوف من الرابع وحتى العاشر الأساسي والصفين الحادي عشر والثاني عشر إذا قصر في 3 مباحث فما دون، وعليه أن يتقدم الى امتحان إكمال في المبحث أو المباحث التي قصر بها قبل بدء العام الدراسي الجديد بسبعة أيام على الأقل".

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