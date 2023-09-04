توقعات بارتفاع إنتاج زيت الزيتون إلى 30 ألف طن

توقع الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون محمود العمري، أن يكون إنتاج زيت زيتون لهذا العام أكثر من العام الماضي متوقعا أن يصل إلى 30 ألف طن زيت فيما كان العام الماضي 25 ألف طن فيما توقع أن يصل إلى 150 ألف طن ثمار زيتون فيما وصل العام الماضي 150 طنا.



ودعا العمري المزارعين إلى استخدام الممارسات الزراعية الأفضل لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة. وأكد العمري لـ"الغد" أنه لن يطرأ أي زيادة هذا العام على أجور العصر لدى المعاصر حيث بقيت الأجور 65 قرشا على الكيلو الواحد.



وكانت وزارة الزراعة والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون حذرت في بيان أول من أمس من بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تروج لبيع زيت زيتون محلي بأسعار منخفضة لا تغطي تكاليفه الحقيقية والمشكوك بجودته كونه قد يكون مغشوشا بزيوت نباتية أخرى أو منتهية الصلاحية أو مضاف إليها مواد كيميائية مسرطنة وأصباغ ونكهات تشكل ضررا على صحة مستهلكيها جراء تعرضها لوسائل الغش المختلفة ناهيك عما تسببه هذه الإعلانات من تضليل وغبن وتدليس للمستهلكين.



وأكدت الوزارة في بيانها أن أسعار زيت الزيتون المحلي لا تقل عن 85 دينارا ولتجنب وتلافي الوقوع بمثل هذه المخاطر والاحتيال فإن وزارة الزراعة والنقابة العامة لأصحاب المعاصر تهيب بالمواطنيين والمستهلكين الراغبين بشراء زيت الزيتون عالي الجودة الشراء من المصادر الموثوقة مثل معاصر الزيتون والمزارعين والمولات والمراكز التجارية المرخصة ومن خلال الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني التي تنفذها النقابة سنويا بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الرقابية الحكومية وكذلك مهرجان الزيتون السنوي الذي تقيمه وزارة الزراعة بالتعاون مع نقابة أصحاب المعاصر في شهر تشرين الثاني من كل عام.



علما بأن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على رصد هذه الصفحات ومن يقف خلفها وسيتم متابعتهم قضائيا ووفق الأطر الرسمية وأهابت الوزارة المواطنين ضرورة عدم التعاون مع هذه الصفحات المضللة والتي تشكل منتجاتها أثرا صحيا خطيرا إضافة إلى الاحتيال وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام عدم التعاون مع هذه الجهات أو الإعلان لها عبر منابرها.

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