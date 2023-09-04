أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أنه تم خلال الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الأردن واليابان، مناقشة محاضر الاجتماع الذي وقعته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، المتضمن صرف 100 مليون دولار كدفعة ثالثة من القرض التنموي الميسر الياباني، و6.5 ملايين دولار لدعم قطاع المياه.



وأضاف الصفدي أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان في نيسان (إبريل) الماضي، وضعت خريطة للطريق في إطار التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين.



وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده امس مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا: "اليوم حظينا بالفرصة لمناقشة الخطوات لتنفيذ نتائج زيارة جلالة الملك إلى اليابان، وأيضا عقد الحوارات الإستراتيجية الرابعة بين البلدين، بالإضافة إلى أن المستقبل واعد جدا فيما يتعلق بالتعاون".



وتابع: "اليوم ناقشنا التعاون في مجالات المياه والطاقة والتنمية والدفاع ومكافحة الإرهاب والاستثمار، وأن اليابان تعد شريكا قويا للأردن، وممتنون بدعم اليابان السخي للاجئين ومنظمات الأمم المتحدة في البلاد".



ولفت إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين في المسار الصحيح، فهناك علاقات وطيدة تترجم على التعاون في أرض الواقع، فهذا العام يصادف الذكرى 70 لإقامة العلاقة بين البلدين.



وأضاف: "تمت مناقشة الجهود المبذولة لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا الآفاق لإطلاق عملية سلام ذات معنى؛ لتحقيق سلام عادل وشامل بناء على حل الدولتين"، داعيا إلى وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض السلام الذي يعد الحل الإستراتيجي، بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقده جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا جهود الأردن لجمع الأطراف في مفاوضات ذات معنى.



وأكد الصفدي، ان الأردن سيستمر في عمله مع الشركاء في المجتمع الدولي للوصول إلى حل يضع حدا للأزمة السورية، بناء على قرار الأمم المتحدة وتلبية الحقوق التي تحفظ سلامة وحدة الأراضي السورية.



وتابع: "تمت مناقشة المسائل المتعلقة بكوريا الشمالية، وسوف نستمر بدعم كل مبادرة تستند إلى القانون الدولي وتضمن الأمن واحترام القانون الدولي، نحترم موقف اليابان، ونثق بأننا سوف نعمل سويا للتعبير عن الحاجة للمزيد إلى التعاون الذي يضمن أمن وسلامة الشعبين".



من جهته، تعهد وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، بتعزيز تعاون بلاده مع الأردن في دعم اللاجئين، واستمرار دعم الأردن في الأمور المالية والاقتصادية والصحة الدولية.



وقال يوشيماسا، إن بلاده تحرز تقدما في التعاون مع الأردن في المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية بناء على الشراكة الإستراتيجية.



وقدم شكره للأردن على التعاون والتطور في العلاقات الثنائية والشراكات الخاصة والتعاون في مجال الدفاع والأمن.



وقال إن اليابان تود أن تعزز تعاونها مع الأردن في دعم اللاجئين، وأيضا اليابان ستستمر بدعمها للأردن في الأمور المالية والاقتصادية وأيضا في الصحة الدولية.



وتحدث الوفد الياباني مع نظيره الأردني عن بعض المسائل المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وسورية وغيرها من المسائل في المحيط الهادئ وكوريا الشمالية والصين.



وأكد وزير الخارجية الياباني استمرار دعم الأردن في الإصلاح الاقتصادي والمزيد من التحديث.

اقرأ المزيد:

قرض ومنحة من اليابان للأردن بـ310 ملايين دولار



