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إجراء أول عملية زراعة كلى في مستشفى الأمير حمزة دون تطابق

9/4/2023 2:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش إن عمليات زراعة الكلى تجرى بشكل واسع في الأردن، مشيرا إلى أن مستشفى الأمير حمزة أجرى حتى الآن 400 حالة زراعة كلى.

وأضاف أبو طربوش في حديثه لإذاعة "الأمن العام"، أن عمليات زراعة الكلى في الماضي كانت تستلزم تطابق زمرة الدم كشرط أساسي لإجراء هذه العمليات، مبينا أنه في الفترة الأخيرة أجريت الكثير من العمليات في العالم بالدول المتقدمة وبعض دول أوروبا دون تطابق لزمرة الدم والأنسجة بين المريض والمتبرع وذلك نظرا للتطور والتقدم المستمر في الطب حول العالم.

وتابع أن فريق زراعة الكلى في مستشفى الأمير حمزة أجرى عملية نوعية لأول مرة في الأردن وأغلب دول المنطقة العربية بناء على رغبة أهل أحد المرضى لإجراء عملية لابنهم البالغ من العمر 23 عاما كان يعاني من فشل كلوي ويخضع لعمليات غسيل الكلى ولم يكن هناك أي تطابق في زمرة الدم بين المريض وأفراد الأسرة.

وأردف أنه تمت مناقشة الموضوع ودراسته بخصوص إمكانية إجراء العملية، وقرر الفريق الطبي المتخصص في مستشفى الأمير حمزة إجراء هذه العملية النوعية بعد أخذ جميع الموافقات اللازمة، وتم إدخال المريض وتحضيره وعمل إجراءات طبية معينة، وتقديم العلاجات اللازمة له لضمان عدم رفض الكلية المتبرع بها من قبل جسم المريض، وتم إجراء العملية وكان وضع المريض بخير أثناء العملية وخلال الأيام الأولى بعد العملية.

وأكد أبو طربوش أن هذه العملية النوعية تجرى لأول مرة في الأردن وأغلب دول المنطقة العربية وهو إجراء يفتح آفاقا جديدة أمام عمليات وتطور زراعة الكلى في الأردن.

وأشار إلى أنه في العادة يفضل أن يكون هناك تطابق في الأنسجة وفي زمرة الدم بين المريض والمتبرع كإجراء تقليدي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المتبرع من عائلة المريض خوفا من تجارة الأعضاء.

وبين أنه في حال عدم توافر هذه الشروط يتم اللجوء إلى إجراء العملية دون تطابق الأنسجة بين المريض والمتبرع.



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