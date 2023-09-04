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بعد تقديم أوراق اعتماده... من هو السفير الألماني الجديد في الأردن؟

9/4/2023 2:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدّم السفير الألماني الجديد لدى الأردن، الدكتور بيرترام فون مولتكه، أوراق اعتماده لجلالة الملك عبد الله الثاني ضمن مراسم أقيمت في قصر بسمان أمس .

وشكر السفير فون مولتكه جلالة الملك على دوره في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين ألمانيا والأردن. وبعد المراسم التي تضمنت المرور أمام حرس الشرف والموكب الملكي، وضع السفير أكاليل الزهور على الأضرحة الملكية.

وقال السفير فون مولتكه وهو يتطلع إلى مهمّته هنا في الأردن: "سواء في السياسة أو الثقافة أو في المسائل الأمنية والتنموية، تعمل ألمانيا والأردن معًا بشكل وثيق ملؤه الثقة منذ أكثر من سبعين عامًا. وإنه لشرف لي ويسعدني أن أساهم في بناء علاقاتنا الممتازة وتوطيدها."

ويملك السفير فون مولتكه دبلوماسي خبرة واسعة، حيث شغل مناصب سابقة في أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وتشيلي وماليزيا. وهو متزوج وله خمسة أولاد.



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