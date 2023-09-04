Tuesday, 05 September 2023 02:05 GMT

تشكيلات إدارية في التربية (أسماء)

9/4/2023 2:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، إجراء تشكيلات إدارية جديدة في الوزارة، استناداً لأحكام المادتين (92) و(181/ ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.

وشملت التشكيلات، تعيين يسرى عبدالقادر محمد رافع العرواني مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا/ محافظة العاصمة، وجمال سعـد عبدالرحمن الحناوي مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان/ محافظة العاصمة.

وتضمنت القرارات نقل فيصل أحمد صايل هواري قائما بأعمال مدير إدارة التعليم، ومحمد سعيد رجب شحادة قائما بأعمال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات، وسحر أحمد حسين الوريكات قـائما بأعمال مدير التربية والتعليم للواء وادي السير/ محافظة العاصمة، وأمجـد عطا الله فارس العـوران قائما بأعمال مدير التربية والتعليم للواء الموقر.

كما شملت التشكيلات، نقل محمـد حسـن يحيى غـزلان قائما بأعمال مـدير التربية والتعليم، للواء بني كنانة، ومازن محمد حسن الهديرس قائما بأعمال مدير التربية والتعلـيم للواء الشونة الجنوبية، وحازم عبدالرزاق عبدالرحمن بزبز قائما بأعمال مدير مديرية الامتحانات العامة/ إدارة الامتحانات والاختبارات، إضافة إلى نقل جعفر محمود رفاعي الموسـى قـائما بأعمـال مدير مديرية الاختبارات/ إدارة الامتحانات والاختبارات، وسليمان نايف محمد بني سـلامة قائما بأعمال مدير مديرية الشؤون الإدارية. (بترا)



MENAFN04092023000072011014ID1107005245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث