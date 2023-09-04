بدء موسم عصر الزيتون 25 تشرين الأول المقبل

بدء موسم عصر الزيتون 25 تشرين الأول المقبل
التاريخ
9/4/2023 2:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الزراعة عن بدء موسم عصر ثمار الزيتون في 25 تشرين الأول المقبل، وذلك بناء على دراسات علمية وعملية للوزارة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن الكمية الكلية المتوقع إنتاجها من ثمار الزيتون للموسم تقدر بنحو 250 ألف طن، وسيجري تحويل 50 ألف طن منها للكبيس و200 ألف طن لغايات استخلاص الزيت، حيث من المتوقع أن ينتج عن هذه الكمية حوالي 33 ألف طن زيت.
وأشارت إلى أن حاجة السوق المحلي من زيت الزيتون تقدر بنحو 25 ألف طن، والكمية المتبقية والبالغة 8 آلاف طن ستكون لغايات التصدير وكمخزون محلي استراتيجي يهدف لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مبينة أن أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم ستكون حول أسعار الموسم الماضي.
وأكدت الوزارة حرصها على متابعة جميع الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون في الأردن على الصعيد المحلي والدولي، بالتعاون مع جميع القطاعات العاملة بهذا القطاع، مبينة أن نحو 20 بالمئة من المواطنين يعتمدون على هذا القطاع الحيوي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتقدر قيمة الاستثمار فيه ما يزيد على 2 مليار دينار.
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