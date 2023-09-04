Tuesday, 05 September 2023 02:05 GMT

هربا من التدخين.. موظفة حكومية تحصل على إجازة بدون راتب قرابة 4 سنوات

9/4/2023 2:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصل الأردن إلى مرحلة حرجة في عدد طلبة المدارس الذين أصبح الدخان جزءا من سلوكاتهم يبتاعونه "بالفرط، سيجارة سيجارة" من أماكن لا تبعد عن مدرستهم سوى أمتار دون إدراك لمخاطرة الجمة على أجسادهم الغضة حد إصابتهم بأمراض خطيرة لا ترحم.

"لم يعد مقبولا" أو كما أكد جلالة الملك خلال اجتماع عُقد في قصر الحسينية الاثنين الماضي "مواجهة خطر التدخين أولوية" و "صحة أبنائنا يجب أن تكون فوق كل اعتبار "، داعيا جلالته الى "تطبيق قانون الصحة العامة في محاربة التدخين بخاصة بين الشباب".

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) استطلعت أسباب وصول الأردن إلى هذا المستوى من انتشار التدخين بين طلبة المدارس والجامعات، حيث أكد أخصائيون اجتماعيون ومسؤولون وأطباء أن نقطة البداية في هذه المشكلة تكمن في دور الأسرة في الحماية والرقابة، ثم في عدم تفعيل القانون بشكل حازم جدا وتحقيق الردع العام والخاص، أما السبب الثالث فهو أن التدخين أصبح "ممارسة غير مستنكرة بل مقبولة في المنزل والشارع والأماكن العامة وعلى مرأى من الأطفال.

وتثور عدة أسئلة لدى مناقشة هذه الظاهرة من بينها من أوصل طلبة مدارس وجامعات وبهذه النسب الكبيرة إلى التبغ ومشتقاته، وتجربة كل نوع جديد حتى الالكتروني؟، ولماذا تدخن الأم والأب السيجارة أو الأرجيلة أمام أبنائهم وكأن دخان التبغ المنتشر في أرجاء المكان لا يؤثر على صحة الأطفال حد إصابتهم بسرطان الرئة؟.

ربى المدادحة موظفة في القطاع العام اضطرت للاختيار بين صحتها ومصدر رزقها بعد ان تواصلت مرارا مع إدارتها لوقف التدخين لكن دون جدوى فما كان منها إلا أن آثرت المغادرة لأن الصحة أولا بمنطق الأشياء، والسبب هو التدخين بكافة أشكاله من سيجارة إلكترونية وأرجيلة إلكترونية وسجائر في كل أرجاء مكان عملها.
تقول ربى لـ (بترا)، إن من أوصل الأردن إلى هذه الحال الى حد استدعى تدخل الملك شخصيا هو ضعف إنفاذ القانون على المخالفين، وآلية بيع التدخين لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وعدم وجود جولات تفتيشية على أبواب المدارس وداخل أسوارها، ولغياب تطبيق العقوبات على أرض الواقع لتحقيق الردع العام والخاص.

وتشير ربى التي مضى على تركها العمل بإجازة دون راتب 1400 يوم هربا بصحتها من خطر التدخين، الى أن الأردن ليس الوحيد الذي ترتفع به نسب التدخين لمستويات خطيرة لكن ما هو خطير هو ان التدخين أصبح في متناول يد طلبة المدارس والجامعات دون رقابة فعلية على أرض الواقع وهذا رفع خسارة الأردن على المستويات كافة صحيا وماديا، وترك الأطفال يواجهون مصيرا مرعبا، وهذا يعني أن مستقبل المجتمع لن يكون بخير.


العضو المؤسس لجمعية "لا للتدخين" الدكتورة لاريسا الور تشير الى أن دراسة مسحية أجرتها الجمعية بالتعاون مع مكتب مكافحة السرطان العام الحالي بعنوان "حماية أطفال المدارس من تكتيكات الترويج لمنتجات التبغ" كشفت مدى انتشار نقاط البيع في محيط 150 مترا من المدارس في منطقتين في العاصمة عمان.
وبحسب الدراسة فإن 70 بالمئة بالمئة من المحلات حول 94 مدرسة تبيع منتجات التبغ، و 20 بالمئة بالمئة منها شوهد بيع منتجات التبغ بـ "الفرط"، وحوالي 80 بالمئة من هذه المحلات لم تضع لافتة تحظر بيع منتجات التبغ للقاصرين.


وقالت الور، إن دراسة أجريت عام 2013 حول أرقام التدخين بين طلبة المدارس، بينت أن نحو 25 من طلبة المدارس بعمر 13 إلى 15 سنة من المدخنين، وأن أكثر 50 بالمئة منهم كان بمقدورهم شراء التبغ بسهولة من المحلات التجارية، وفي مسح (ستبس) الذي أجري عام 2019 للبالغين تبين أن نسبة الإقبال على السجائر العادية بلغت 66 بالمئة، والسجائر الإلكترونية 15 بالمئة، وأن الفئة العمرية التي تتراوح بين 18-44 عاما، هي الأكثر استهلاكا للتبغ مقارنة بالفئة العمرية 45-69 عاما، مشيرة الى تزايد انتشار التدخين بالتزامن مع السماح بالسجائر الالكترونية والتبغ المسخن وجاذبية هذه المنتجات الجديدة بسبب تعدد نكهاتها التي تتراوح بين الموز والكرز والفراولة والتفاح، وكلها نكهات محببة للأطفال.

ورجحت أن التعرض القسري للتدخين هو الدافع الأول لليافعين للإقبال على التدخين، مشيرة الى أن الذين يتعرضون للتدخين السلبي قد يكون أشد وقعا بسبب تأثير التدخين على المنطقة الأمامية للدماغ، وعلى نمو الرئتين.

مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي بوزارة الصحة الدكتور غيث عويس أوضح أن الطلاب من عمر 12- 16 عاما يميلون لاستكشاف أمور جديدة بجرأة أكبر ومنها التدخين، محذرا من تأثيراته السلبية على التحصيل العلمي وتراجع نموهم.

وأكد عويس أن إحدى الدراسات أثبتت انتشار التدخين بين طلبة المدارس، مشيرا إلى أن انتشار التبغ بأشكال ورسومات ونكهات متعددة يعتبر جاذبا للطلاب في غياب إدراك المخاطر المترتبة على ذلك.

وقال، إن وزارة الصحة عملت على سن التشريعات ووضع مسودات لعدد من القوانين منها قانون الصحة العامة الذي يمنع التدخين بكافة أشكاله في الأماكن العامة والتي قد يتعرض فيها الأطفال للتدخين السلبي، وغلظ العقوبات على المدخنين في المدارس ودور الحضانة، وهذا العام تم تسمية ما يزيد على 400 ضابط ارتباط يحملون الصفة العدلية حيث كان عددهم 300 تقريبا العام الماضي، وتم العمل من قبلهم على مخالفة وإغلاق منشآت غير ملتزمة بالقانون.
وبين أن عدد الزيارات التي قام بها ضباط الارتباط العام الحالي بلغ 4 آلاف و500 زيارة تقريبا نتج عنها توجيه حوالي 740 إنذارا للمنشآت المخالفة، بينما قام ضباط الارتباط العام الماضي بتنفيذ حوالي 8 آلاف زيارة نتج عنها ما يقارب 870 حالة مخالفة.

وقال، إن عدد عيادات الإقلاع عن التدخين سترتفع هذا العام الى 29 عيادة، مشيرا الى أن البداية كانت بـ 5 أطباء في حين بلغ عدد الأطباء المدربين لهذه الغاية 68 طبيبا هذا العام، وتتراوح نسبة المقلعين عن التدخين من مراجعي هذه العيادات بين 6 – 9 بالمئة.
أخصائية الأمراض الصدرية واعتلالات النوم لدى الأطفال الدكتورة منتهى العيدي أشارت إلى صعوبة إقناع المراهقين الذين اعتادوا التدخين بإيقاف هذه الممارسة خاصة إذا كان الطفل محاطا ببيئة من المدخنين، وما يتبع هذه العادة من احتمالية زيادة مرات دخولهم للمستشفى نتيجة الانتكاسات المتكررة جراء عدم إيقاف الدخان.
وقالت العيدي، إن أكثر ما يتعرض له الأطفال المدخنون هي التهابات الأذن الوسطى بالإضافة إلى الإصابة بالربو في مرحلة عمرية مبكرة لأن التدخين يضعف وظائف الرئة، مؤكدة ان التدخين بعمر مبكر وزيادة سنوات التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالسرطان والأمراض القلبية الوعائية.

وأشارت إلى أن الدخان هو المهيج الرئيس للقصبات الهوائية ويقلل من إمكانية السيطرة على الأعراض أيا كان الدواء الموصوف ما لم يتم السيطرة على التعرض للتدخين، موضحة أن ضعف الجهاز التنفسي بسبب التدخين يؤدي الى ضعف وظائف الرئة وحدوث الانتكاسات بصورة متكررة.

وقال المرشد التربوي الدكتور بهاء الشواقفة إن عقوبة الطالب المدخن داخل المدرسة تبدأ من توجيه انذار وتتدرج إلى الفصل من المدرسة، مؤكدا أن تقليد الطالب لمحيطه هو السبب الاول في أن يصبح مدخنا.
الأخصائية النفسية والتربوية حنين البطوش قالت إن التدخين أصبح ظاهرة منتشرة في المدارس وبنسب عالية بسبب فضول التجربة لدى فئة المراهقين واعتقادهم الخاطئ بأن التدخين من علامات البلوغ.
وأكدت أهمية تصحيح الاعتقاد الخاطئ بين المراهقين حول أن التدخين يسحب التوتر والقلق ويخفف من العصبية، معربة عن الأسف من تراجع رقابة الأهل على أبنائهم وسهولة الحصول على منتجات التدخين في ظل عدم إنفاذ القانون بشكل فعلي وواقعي.
وأشار الى أن العقوبة تطبق فقط داخل المدرسة على من يدخن فعليا بينما لا يعاقب حامل علبة الدخان أو الولاعة أو من يدخن خارج أسوار المدرسة.
وأكدت مديرة مكتب مكافحة التبغ والسرطان في مؤسسة الحسين للسرطان الدكتورة نور عبيدات أن التدخين في سن مبكرة يترتب عليه صعوبة في الإقلاع عنه وتزداد احتمالية حدوث السرطان خاصة سرطان الرئة الذي يعتبر أحد 15 نوعا من السرطان. بترا



MENAFN04092023000072011014ID1107005241

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث