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شرطة الاحتلال تصادر كتب منهاج فلسطيني من طلاب القدس

9/4/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صادرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، كتب المنهاج الفلسطيني من عدد من الطلاب على أبواب المسجد الأٌقصى بالقدس الشرقية أثناء توجههم الى مقاعدهم الدراسية.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن شرطة الاحتلال أوقفت طلاب من المدرسة الشرعية وروضة "رياض الأقصى" أثناء توجههم الى مقاعدهم الدراسية.

وأضاف الشهود أن الشرطة الإسرائيلية أجرت تفتيشا في حقائب الطلاب وصادرت عددا من الكتب التي عليها العلم الفلسطيني.

وتتواجد المدرسة الشرعية وروضة "رياض الأقصى" داخل باحات المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب وصلت نسخة منه للأناضول: "تمت مصادرة بعض الكتب المدرسية وتم إدخال الطلاب بعد ذلك".

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية التي يتواجد عناصرها عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، على هذه الخطوة حتى الساعة 7:18 بتوقيت غرينتش.

وبدأ العام الدراسي الجديد مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، ويدرس الطلاب بالقدس الشرقية المنهاج التعليمي الفلسطيني الذي يظهر على غلاف كتبه العلم الفلسطيني.

ويقول مسؤولون وإداريون بالمدارس في القدس الشرقية إن السلطات الإسرائيلية تحاول فرض كتب تعيد طباعتها بعد إزالة العلم الفلسطيني عن غلافها وشطب كل ما يشير إلى الهوية الفلسطينية من نصوص الكتب.

كما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى استبدال المنهاج الفلسطيني بالإسرائيلي في المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.-(الأناضول)



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