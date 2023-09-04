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فيضانات واسعة تجتاح اسبانيا

9/4/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الإثنين، ان شخصين على الأقل لقيا حتفهما وفُقد ثلاثة مع تسبب أمطار غزيرة في فيضانات شديدة وسط إسبانيا، مما أدى إلى إغلاق طرق وخطوط قطارات أنفاق وسكك قطارات فائقة السرعة.

وقالت خدمات الطوارئ، إنه "جرى إرسال طائرات هليكوبتر لإنقاذ أشخاص احتموا بأسطح منازلهم في منطقة طليطلة التي تبعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غربي مدريد".

وتسببت الأمطار الغزيرة المفاجئة التي استمرت منذ أمس الأحد حتى وقت مبكر اليوم الإثنين، في تحويل الشوارع إلى أنهار من الوحل جرفت سيارات وحاويات قمامة في مناطق مدريد وقشتالة لا مانشا وقطالونيا وبلنسية. وتساقطت ثلوج أيضًا في مناطق كثيرة.


ولقي شخصان حتفهما في المنطقة الريفية حول طليطلة وسط البلاد، حيث سجلت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية مستوى قياسيًا من الأمطار بلغ 90 لترًا لكل متر مربع، أمس الأحد.

وقالت خدمات الطوارئ إنها "تعاملت في منطقة مدريد مع نحو 1200 حادث الليلة الماضية، وإن رجال الإطفاء والشرطة يبحثون عن رجل في منطقة ألديا ديل فريسنو النائية الواقعة جنوب غربي مدريد".

وفُقد الرجل وابنه عندما سقطت سيارتهما في نهر البيرتشي، بعد تسبب فيضان مفاجئ في حدوث انهيار.

وقالت خدمات الطوارئ في مدريد، "أنقذنا الابن بعدما تسلق إحدى الأشجار".

وتبحث فرق الإنقاذ أيضًا عن امرأة اختفت في ظروف مماثلة قرب طليطلة ورجل يبلغ من العمر 84 عامًا جرفته المياه والوحل في فيلامانتا غربي مدريد.





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