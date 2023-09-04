وقف تصدير البضائع من قطاع غزة بقرار من جيش الاحتلال

وقف تصدير البضائع من قطاع غزة بقرار من جيش الاحتلال
التاريخ
9/4/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، بحجة ضبط مواد متفجرة في شحنة ملابس.
وزعم جيش الاحتلال، إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم الواقع إلى الجنوب من القطاع.
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