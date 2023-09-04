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فك شيفرة علاقات الاستعمارية الجديدة: الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

9/4/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



‏سِمران سعيد جانجوا‏ - (مودِرن دبلوماسي) 30/8/2023
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏لفت الانقلاب الأخير الذي وقع في النيجر الانتباه مرة أخرى إلى الديناميات المعقدة للسلطة والنفوذ والسيادة في قارة أفريقيا. وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يُنظر إلى الانقلابات بتخوف بسبب قدرتها على زعزعة الاستقرار، إلا أن من الأهمية بمكان التعمق في قراءة السياق وتقييم الكيفيات التي يمكن أن يشكل بها هذا الحدث محفزًا للدول الأفريقية لإعادة تعريف علاقتها مع الغرب. وقد يعثر النضال من أجل الاستقلال، الذي ميز قسمًا كبيرًا من تاريخ أفريقيا الحديث، على زخم متجدد في أعقاب انقلاب.‏
لفهم التداعيات المعاصرة للانقلاب في النيجر، من الضروري إعادة النظر في الخلفية التاريخية لنضال أفريقيا من أجل الاستقلال. وقد شهد منتصف القرن العشرين موجة من الدول التي تحرر نفسها من القوى الاستعمارية، وتستعيد سيادتها وترسم مساراتها. وقد انطوت هذه الحقبة على تطلعات إلى الاعتماد على الذات والحكم الذاتي، على الرغم من أن العديد من الدول الأفريقية واجهت منذ ذلك الحين تحديات في تخليص نفسها تمامًا من قبضة النفوذ الاقتصادي والسياسي والثقافي الغربي.‏
‏حتى الآن، ما تزال معضلة الاستعمارية الجديدة تشكل عقبة رئيسية أمام العديد من البلدان الأفريقية على الرغم من استقلالها الرسمي، حيث ما تزال الدول الغربية تحتفظ بنفوذ كبير على اقتصاداتها وسياساتها. وظل وجود الشركات متعددة الجنسيات، والديون الخارجية، والعلاقات التجارية غير المتكافئة، من بين التعبيرات المختلفة لهذا الواقع. ولذلك، بدلاً من أن ينظر إلى انقلاب النيجر على أنه مجرد حادث معزول، ينبغي التفكير في أنه ينطوي على إمكانية أن يكون بمثابة رمز للمقاومة ضد التهديدات التي يتعرض لها الحكم الذاتي الوطني في دول القارة.‏
‏يشكل الانقلاب الذي أطاح برئيس النيجر "الصديق للغرب" محمد بازوم، الذي يواجه الآن تهديدًا ‏‏بالملاحقة القضائية بتهمة الخيانة العظمى‏‏، لحظة جيوسياسية كبرى لغرب أفريقيا. فقد وجه الانقلاب ضربة كبيرة للغرب الذي رأى في النيجر شريكًا له والذي لديه استثمارات بالملايين في البلد، فضلاً عن وجود عسكري قوي. ومع تهديد "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" بتدخل عسكري في النيجر وإصدارها أمرًا بتفعيل ‏‏قوة احتياطية‏‏ تكون على أهبة الاستعداد، قدمت الدولتان المجاورتان، مالي وبوركينا فاسو، الدعم للمجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب، مشيرة إلى أن أي تدخل عسكري في البلد سيرقى إلى إعلان حرب ضدهما. كما أصدرت ‏‏روسيا‏‏ والجزائر بدورهما تحذيرات ضد هذه الخطوة.‏
على الصعيد الداخلي، حظي الانقلاب بدعم شعبي بسبب المشاعر المناهضة للاستعمار السائدة في النيجر، البلد الذي استغله الغرب لفترة طويلة، وخاصة فرنسا. وقد تميزت بداية ‏‏الاستعمار الفرنسي‏‏ في النيجر بسمعة سيئة نشأت عن عملية عسكرية وحشية تم تنفيذها في العام 1899 من أجل تعميق هيمنة فرنسا في منطقة غرب إفريقيا. وقد شهد تاريخ النيجر سلسلة من الانتفاضات التي تحدت السيطرة الفرنسية، مثل "ثورة الطوارق" في العام 1916. ومع ذلك، لم تحصل النيجر على استقلالها حتى العام 1960. ولم يحرر الفرنسيون النيجر حتى الآن من براثنهم وظلوا يخطبون ود النخب النيجيرية في شكل جديد من الاستعمار، ووقعوا معهم صفقات تعدين مربحة وقدموا لهم القوة العسكرية.‏
‏يمكن أن تعزى الأزمة الحالية في النيجر إلى إعادة تشكيل العلاقات الاستعمارية السابقة مثل "أفريقيا الفرنسية"**، وهي شبكة مهيبة من مناطق نفوذ الاستعمارية الجديدة تمتد عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتشمل الروابط والشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية التي تدور حول اللغة والقيم الفرنسية‏‏. وكان شارل ديغول‏‏، الرئيس الفرنسي البارز خلال حقبة ما بعد الحرب، قد لخص الأهمية القصوى لعلاقة البلد بأفريقيا، فقال أن "‏‏قوة فرنسا العالمية وقوة فرنسا الأفريقية مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا وتؤكدان بعضهما البعض‏‏". ومن عجيب المفارقات (ولو أنها قد لا تكون كبيرة) أن ديغول وخلفاءه كانوا حريصين على الاحتفاظ بقواعدهم العسكرية الاستراتيجية، والوصول إلى موارد الطاقة، والاتفاقيات التجارية المفيدة، والهيمنة المالية، على مستعمراتهم القديمة في حين اعترفوا بشرعية حركات تقرير المصير. وقد شكل هذا سياسة ‏‏"ركن فرنسا" الخاص‏‏، حيث جعلت أفريقيا منطقة عملها وفناءها الخلفي.‏
‏باعتبارها سابع أكبر منتج ‏‏لليورانيوم في العالم‏‏، تتمتع النيجر بأهمية خاصة بالنسبة لفرنسا التي تعتمد على الطاقة النووية في 70 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، لتشكل بالتالي أكبر مستورد. ولدى شركة الوقود النووي الفرنسية، "‏‏أورانو"‏‏، المعروفة سابقًا باسم "أريفا"، حصص كبيرة في المناجم النيجيرية، بعد أن عملت هناك في الجزء الأكبر من نصف قرن. وكانت للحملة الاستعمارية من أجل اليورانيوم عواقب وخيمة على النيجر. فوفقًا لهيئات مراقبة البيئة، كانت هناك عدة حوادث لإطلاق مستويات خطيرة من ‏‏المواد المشعة‏‏ التي تبقت بين السكان. وليس إطلاق 20 مليون طن من النفايات‏‏ من منجم مستنفد، والذي يعرض حياة نحو 100.000 شخص للخطر سوى مثال حديث فقط. كما أن التبادل التجاري بين البلدين غير متكافئ. وأشارت منظمة "أوكسفام"‏‏ في العام 2013 إلى أنه "‏‏في فرنسا، يتم إشعال واحد من كل ثلاثة مصابيح كهربائية بفضل اليورانيوم النيجيري. وفي النيجر، لا يحصل ما يقرب من 90 في المائة من السكان على الكهرباء‏‏"، بالإضافة إلى تمتع شركة "أفيرا" السابقة بالعديد من المزايا الضريبية. وقد أصبح تجديد الاتفاق التجاري مع "أورانو" أشبه بقضية داود وجالوت مشوبة بالفساد حيث طالبت النيجر بزيادة عوائدها من العملية.‏
‏مع ذلك، تأخذ الأمور الآن منعطفًا. يُزعم أن المجلس العسكري في النيجر هدد ‏‏بتعليق إمدادات اليورانيوم إلى فرنسا‏‏. وبينما تدّعي فرنسا أنها لم تتأثر كثيرًا من هذه الخطوة بسبب "تنوع إمداداتها"، فإن العواقب على مستوى الاتحاد الأوروبي ممكنة لأن ‏‏الاتحاد الأوروبي‏‏ يستورد خمس حاجاته من اليورانيوم من النيجر. وسيكون هذا بمثابة ضربة كبيرة لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى التخلص التدريجي من اعتماده على روسيا، وهي مصدر رئيسي آخر لليورانيوم بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وسيكون من شأن هذا الوضع أن يحد من محاولات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا في القطاع النووي الذي ما يزال غير خاضع للعقوبات، وفقًا لخبير الطاقة، فينه نغيوين. ويمكن لهذا أن يوفر الفرص لروسيا للحصول على تنازلات في الوصول إلى الموارد الطبيعية بينما تعمل مسبقًا على تعزيز موطئ قدم لها في القارة. وكانت النيجر تستكشف قبل الانقلاب مباشرة خيارات استثمارية جديدة، بما في ذلك إبرام صفقة تعدين جديدة مع ‏‏الصين.‏
‏كما تشكل النيجر أيضًا الحليف الأمني الرئيسي للغرب ضد التطرف الإسلاموي وفي جهود موازنة النفوذ الروسي في المنطقة، في خطوة تعود إلى حقبة الحرب الباردة. ويستضيف البلد حوالي 1.000-1.500 جندي فرنسي وقواعد أميركية وفرنسية، وكان أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية في المنطقة. ومع ذلك، بدأت هذه الديناميات في التغيُّر الآن، حيث ‏‏ألغت الحكومة العسكرية النيجيرية خمس اتفاقيات عسكرية مع فرنسا‏‏. وسوف يحتاج الغرب إلى إعادة تقييم لسياسته الأمنية في المستقبل.‏
‏يبشر الانقلاب في النيجر ببداية تحولات جيوسياسية كبرى. فهو يوفر للدول الأفريقية الفرصة لتغيير ميزان القوى بعقد تحالفات جديدة، وسحق مخططات الاستعمارية الجديدة للغرب. وبما أن ‏‏الصين وروسيا‏‏ تحققان بالفعل نجاحات في المنطقة بالاستحواذ على صفقات لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" والشركات العسكرية الخاصة على التوالي، فإنهما تنالان فرصة ذهبية لاستغلال تراجع الغرب. ومع ذلك، تواجه المنطقة أيضًا خطر الفوضى وعدم الاستقرار ما لم تحاول تشكيل وحدة في الكتلة المنقسمة لمنطقة غرب أفريقيا.‏
*سِمران سعيد جانجوا Simran Saeed Janjua: باحث يدرس العلاقات الدولية في جامعة الدفاع الوطني، إسلام آباد.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Decoding Neo-colonial Ties: Exploring the Geopolitical Implications of the Nigerian Coup

ملاحظة المترجم:
**"إفريقيا الفرنسية" Françafrique: مصطلح يشير إلى علاقة فرنسا بمستعمراتها السابقة في أفريقيا. وما تزال فرنسا تحتفظ بنفوذ سياسي واقتصادي كبير في مستعمراتها الأفريقية السابقة، وتقدم المساعدات الاقتصادية والقوات لبعثات حفظ السلام، بينما تستغل الموارد الطبيعية . كان أول من استخدم المصطلح رئيس ساحل العاج، فيليكس هوفويت-بواني، مشيرًا إلى تطور بلاده اقتصاديًا واستقرارها السياسي خلال تحالفها مع فرنسا.



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