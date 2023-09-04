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من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

9/4/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



‏‏‏ستيفن سيستانوفيتش‏‏ - (مجلس العلاقات الخارجية) 24/8/2023
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يغلبُ أن تظهر العديد من النظريات المتنافسة حول مصرع قائد المنظمة شبه العسكرية الروسية - وكلها تساعد في تفسير ماهية روسيا فلاديمير بوتين.
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‏منذ اللحظة التي أطلق فيها رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوزين، تمرده في حزيران (يونيو) ضد هيئة الأركان العامة الروسية (وبشكل غير مباشر ضد الرئيس فلاديمير بوتين نفسه)، كان هناك اهتمام كثيف برد فعل بوتين. وبعد شهرين، مع مصرع بريغوزين في حادث تحطم طائرة شمال موسكو، يبدو أن ثمة إجابة ظهرت عن السؤال: لقد حقق رئيس الكرملين انتقامه.‏
أم هل فعل حقا؟ بينما تظهر المزيد من المعلومات حول الحدث وتجري السلطات الروسية تحقيقًا، من المؤكد أن تفسيرات متنافسة ستظهر على السطح: أن السقوط كان حادثا؛ أن بريغوزين كان مستهدفا من قبل واحد أو أكثر من أعدائه العديدين؛ أن مستشاري بوتين نظموا عملية القتل، لكنهم لم يتلقوا تعليمات بفعل ذلك منه؛ وأخيرًا، بالطبع، أن بوتين هو الذي أمر بالضربة. ولن تستند أي من هذه الآراء إلى دليل حقيقي، لكنها تلقي جميعها الضوء على الكيفية التي يتغير بها النظام الذي يشرف عليه بوتين.‏
‏1. ‏‏حادث؟‏‏ من المرجح جدا أن يجد التحقيق أن تحطم طائرة بريغوزين كان حادثًا من نوع ما. ومع ذلك، فإن التحقيقات المشحونة سياسيًا في روسيا (مثل هذا التحقيق) تفتقر إلى الشفافية في أفضل الظروف. ومن المرجح أن يعتمد تقرير رسمي على قطع مختلفة من المعلومات لإبعاد الشكوك عن الكرملين، مثل حقيقة أن الشركة المصنِّعة للطائرة البرازيلية قالت إنها توقفت عن صيانة الطائرة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا؛ أن فريق قيادة فاغنر كان عائدا لتوه من رحلة مرهقة إلى أفريقيا لتعزيز العلاقات مع عملاء المجموعة هناك؛ أن وحدات الدفاع الجوي حول موسكو كانت في حالة تأهب قصوى بسبب هجمات الطائرات الأوكرانية من دون طيار. ومع ذلك، حتى الروس الذين يصدِّقون هذه النسخة من الأحداث سيتم تذكيرهم أيضًا بالمدى الذي زعزع به بوتين استقرار البلاد.‏
‏2. بريغوزين ‏‏استهدفه أعداؤه؟‏‏ لسنوات، ساعدت الحظوة التي يتمتع بها لدى بوتين في حماية بريغوزين بينما كان يراكِم الثروة والسلطة بلا هوادة. ومع زوال هذه الحماية بسبب التمرد، ربما شعر المنافسون والخصوم بمزيد من الحرية لتصفية الحسابات. ويشمل هؤلاء منافسين من عالم الأعمال (أصبح بريغوزين ثريًا من العقود التي أبرمها مع الحكومة، والتي يحسده عليها الآخرون بالتأكيد)، وشخصيات بارزة على أعلى مستوى في الحكومة الروسية نفسها، بما في ذلك كبار الجنرالات في وزارة الدفاع. وإذا اتضح أن الذي أسقط الطائرة كان وحدات الدفاع الجوي الروسية، فإن القيادة العليا في موسكو ستُعامَل بالمزيد من الشكوك. هل يمكن أن يكونوا قد تصرفوا بمفردهم؟ محتمل جدًا. ويدرك الروس أن نظام السلطة الذي يشرف عليه بوتين هذه الأيام يسمح صراحة بتعزيز المصالح المؤسسية الضيقة. (كما كتبت تاتيانا ستانوفايا، وهي واحدة من أفضل المحللين في السياسة الروسية، ‏‏مؤخرًا في ‏‏مجلة "فورين أفيرز"‏‏، فإن كبار المسؤولين في النظام "بدأوا يتعلمون العمل بشكل أكثر استقلالية عن بوتين").‏
3. ‏‏هل فعلها موظفو بوتين؟‏‏ لاحظ الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ليست هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث في روسيا والتي لا يريدها بوتين. ومع ذلك، سوف يعطي بعض الروس لهذه القراءة لمصرع بريغوزين لمسة مختلفة. إن القيام بما يريده الرئيس من دون سؤاله صراحة هو تقليد عمره قرون في أوساط كبار رجال الحاشية، وليس شيئا يقتصر على روسيا. (لعبارة "الإنكار المعقول" أصول في واشنطن). وسوف تتعزز الفكرة القائلة بأن مستشاري الكرملين أخذوا زمام المبادرة للعمل ضد بريغوزين بملاحظة الطريقة التي تطور بها أسلوب بوتين الإداري في السنوات الأخيرة. وقد أصبح يُنظر ‏‏إليه الآن على نطاق واسع‏‏ بأنه أكثر عزلة وانفصالاً وترددًا مما كان في الماضي. وسوف يبدو تصرف دائرة بوتين بناءً على تقدير تفضيلاته، ولكن ليس بالضرورة بناء على أوامره، مقنعًا بشكل خاص لأولئك الذين يشعرون بالقلق من الخلل الوظيفي في الكرملين -ومن حرية العمل اللامحدودة تقريبا التي يمنحها هذا الخلل للأجهزة الأمنية.‏
‏4. ‏‏طلب قادم مباشرة من الأعلى؟‏‏ لن يكون من الصعب عرض أمثلة على انتقام بوتين من أولئك الذين يعتبرهم خونة: إنها قائمة طويلة، وقد وصف بريغوزين صراحة بأنه خائن في أعقاب تمرد حزيران (يونيو) مباشرة. أضف إلى ذلك تصورًا واسع النطاق مفاده أن بوتن أظهر ضعفًا في تعامله أول الأمر مع التمرد، ومن السهل أن نزعم أنه راجع نفسه ثم اغتنم الفرصة للقيام بعرض واضح -بل ودراماتيكي- للقوة. لا يحب بوتين أن يُظهر الضعف. وفي الوقت الذي يعرف فيه على وجه الخصوص أن مستشاريه يشككون في حكمه، فربما يكون قد رأى في هذا القرار أهمية لجهة إعادة تأسيس قيادته. كان قد حاول لسنوات عديدة أن يجعل الاستقرار علامته التجارية الخاصة، ولا بد أنه يعرف أن عمله المتمثل في شن الحرب على أوكرانيا قد أضعفت هذا الادعاء.
ثمة اتجاهان سيشكلان الأدلة حول هذه القضية بينما تصبح علنية. سوف يحاول النظام الروسي إبقاء هذه الأدلة تحت سيطرة مُحكمة. وفي الوقت نفسه، ثمة الكثير من المعلومات الأخرى مفتوحة المصدر -من ثرثرة وحدات الدفاع الجوي وسجلات تحركات الطائرة الأخيرة، إلى منشورات "فاغنر" على وسائل التواصل الاجتماعي، والتسريبات القادمة من المخابرات الغربية، وطاحونة الشائعات في موسكو النشطة على الدوام- التي ستضيف بالتأكيد إلى ما يظهر. ومن غير المرجح أن يرحب بوتين بالنتيجة: لا شيء من هذه التفسيرات سيجعله يبدو في حال حسن.‏

*ستيفن سيستانوفيتش Stephen Sestanovich: زميل أقدم في زمالة ‏‏جورج ف. كينان للدراسات الروسية والأوراسية‏‏ في "مجلس العلاقات الخارجية"، وأستاذ كاثرين وشيلبي كولوم ديفيس للدبلوماسية الدولية في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا. وهو مؤلف ‏‏كتاب Maximalist: America in the World from Truman to Obama‏‏، (منشورات Knopf، شباط/ فبراير 2014).‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Who Killed Yevgeny Prigozhin?



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