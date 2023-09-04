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منتخب الكرة يتدرب في أوسلو.. واتفاقيات أردنية نرويجية

9/4/2023 2:30:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، في العاصمة النرويجية أوسلو، تأهبا لمواجهة منتخب البلد المضيف وديا عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء، في إطار تحضيرات النشامى لخوض تصفيات كأس العالم 2026، منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ونهائيات كأس آسيا 2023، في قطر مطلع العام المقبل.
وأجرى المنتخب الوطني، تدريبا خفيفا أمس فور وصوله إلى النرويج، بقيادة المدير الفني المغربي حسين عموتة، للتخلص من آثار الإرهاق بعد رحلة السفر إلى أوسلو.
ويخوض المنتخب مساء اليوم، جرعة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين، بعدما اكتملت القائمة بوصول اللاعبين المحترفين بالخارج موسى التعمري، علي علوان، يزن نعيمات، ويزيد أبو ليلى، لينضموا الى اللاعبين الذين غادوا مباشرة من العاصمة عمان وهم: عبد الله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات ، وحمزة الدردور.
وحسب البرنامج المعد من قبل الاتحاد النرويجي لكرة القدم، يضع عموتة الرتوش الأخيرة على تشكيلة " النشامى" من خلال الوجبة التدريبية الأخيرة للمنتخب قبل المباراة، والتي ستجري عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم غد، على ملعب أوليفال الذي يستضيف المواجهة الودية، وسيكون هناك حضور لرجال الإعلام لمدة ربع ساعة، يتحدث فيها عموتة وعدد من لاعبي المنتخب عن تحضيرات وأهمية المباراة مع المنتخب النرويجي القوي، والذي يضم في صفوفه نجوما يلعبون في أفضل دوري في العالم وعلى رأسهم لاعب فريق مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند.
وينتظر أن يتابع المباراة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة وعدد من أعضاء الاتحاد، وسيتم خلال زيارة المنتخب للنرويج توقيع اتفاقيات تعاون بين الاتحادين الأردني والنرويجي في العديد من المجالات التي ستنعكس على تطوير الكرة الأردنية، خصوصا في ظل التقدم الذي تشهده الكرة النرويجية. من جانبه، يواصل المنتخب النرويجي تدريباته بقيادة المدير الفني ستالي سولباكين، الذي أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه قائمة المنتخب، حرصه على الاستفادة من المباراة الودية مع المنتخب الوطني، في تجهيز المنتخب للمواجهات المقبلة ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 والتي تقام في ألمانيا.
ويشارك في تدريبات المنتخب اللاعبون: ماتياس لون دينجلاند، أورجان هاسكجولد نيلاند، ايجيل سلفيك، كريستوفر فاسباك آجر، فريدريك أندريه بيوركان، بيرجر سولبرج ميلينج، ستيان رود جريجرسن، أندرياس شجولبيرج هانش أولسن، ماركوس هولمجرين بيدرسن، جوليان رايرسون، كين ريمي ستيفان ستراندبرج، ليو سكيري أوستيجارد، فريدريك أورسنيس، باتريك بيرج، ساندر جارد بولين، اسامه صحراوي، إميل فارها، أنتونيو إيرومونسيلي، نوردبي نوسا، ماركوس سولباكين، أولا سيلفاج سولباكين، هوجو فيجارد فيتلسن مارتن أوديجارد، بارد فين، إيرلينج هالاند، يورغن ستراند لارسن، وألكسندر سورلوث.




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