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التايكواندو.. نهج تكتيكي يتماشى مع طبيعة البطولة وظروف اللاعب

9/4/2023 2:30:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو، على اتباع نهج فني تكتيكي معين في بطولة الجائزة الكبرى التي اختتمت أول من أمس في باريس، حفاظا على تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة التي ينتظر فيها المنتخب مشاركات أكثر أهمية.
واكتفى المنتخب الوطني للتايكواندو، بحصد ميدالية برونزية واحدة في جولة باريس، بعد أن انتهج المدير الفني للمنتخب فارس العساف، سياسة عدم المغامرة باللاعبين الذين يعانون من إصابات متنوعة خلال البطولة، الأمر الذي اضطره لسحب لاعبين من المبارايت، ودعوتهم لعدم استكمال اللقاءات حفاظا على سلامتهم لما هو مقبل وأكثر أهمية.
ويحدث ذلك عادة، عندما يشارك المنتخب الوطني في بطولة تصنيفية تدعمهم في الحصول على نقاط، ولكن في بعض البطولات يتم الأخذ بعين الاعتبار، حالة اللاعبين من حيث الإصابات وعدم تعرضهم للمخاطر ففي بعض البطولات، يخوض اللاعبون نزالات مع لاعبين منافسين غير معروف أسلوبهم القتالي، وفي هذه الحالة سرعان ما يغير الجهاز التدريبي من اسلوبة التكتيكي، بينما في بطولات الجائزة الكبرى معروف الأسلوب الفني لدى معظم اللاعبين.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف لـ"الغد": " يهمني بالدرجة الأولى اتباع خطة تدريبية محكمة، حيث إن لكل بطولة، يشارك فيها المنتخب الأول، حالة خاصة بها، وهنا أقوم بدراسة الحالة العامة عند اللاعبين".
وأضاف: ركزت أخيرا على حالة الاستشفاء للاعبين المصابين، من خلال معسكر تدريبي مع المنتخب بالكندي، كان هدفي رفع اللياقة البدنية للاعبين كما درست حالتهم جيدا فيما يتعلق بمستوياتهم، وفي كل بطولة وبعد عملية القرعة أقوم بدراسة اللاعبين المنافسين وعليه أقرر ما هي الخطة التي سأتبعها، وعلى سبيل المثال أقوم بإراحة بعض اللاعبين في بعض المباريات، كما أركز في بعض البطولات على حصد الميداليات.
وأضاف:"هدفي الأول محاولة الوصول بأكبر عدد من لاعبي المنتخب الوطني الأول إلى أولمبياد باريس 2024، وتحقيق ميداليات أولمبية محطتنا المقبلة ستكون في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي حتى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتعد الدورة الآسيوية، محطة مهمة للتايكواندو الأردنية في رحلة البحث عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يحصل فيها اللاعب صاحب الميدالية الذهبية على 40 نقطة، تضاف إلى تصنيفه الدولي، وعقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطني من الدروة الآسيوية، سيبقى المنتخب الوطني في الصين للمشاركة في الجولة قبل الاخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى جائزة الصين".
واختتم العساف حديثه بالقول: "لا يمكن أن نلعب في البطولات بالرتم والمستوى ذاتهما، وهو الامر الذي يفرض علينا دراسة كل بطولة وكل نزال، والتعامل معهما بشكل منفصل لما يصب في مصلحة التايكواندو الأردنية.
وتجدر الأشارة، إلى أن اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية، هم: اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، اللاعبة جوليانا الصادق، اللاعب زيد مصطفى واللاعب زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، راما أبو الرب في المركز الخامس (وزن تحت 73 كغم)، أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم).



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