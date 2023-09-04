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4 ميداليات برونزية حصيلة الأردن في بطولة آسيا لناشئي التايكواندو

9/4/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






أضاف لاعبا المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو محمد أبو غزال (وزن تحت 59 كغم)، ورزان الرواشدة ‏ (وزن تحت 63 كغم) يوم أمس، ميداليتن برونزيتين، ليرفعا حصيلة ميداليات الأردن إلى 4 مع ختام منافسات بطولة آسيا للناشئين التي أقميت في لبنان.
وكان لاعبا المنتخب الوطني مؤمن عصفور (وزن تحت تحت 78 كغم)، وجعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم)، حققا الأحد، ميداليتن برونزيتن.
وشهد يوم أمس، خروج اللاعبات واللاعبين آية العبد الله (وزن تحت 46 كغم)، فادية خرفان (وزن تحت 55)، لين الجعافرة (وزن تحت 59 كغم)، راشد حمدان (وزن تحت 68 كغم).
إلى ذلك يبدأ المنتخب الوطني للأشبال والزهرات يوم غد، منافسات بطولة آسيا الخامسة التي تنطلق منافساتها أيضا في العاصمة اللبنانية بيروت.
‏ويضم المنتخب الوطني كلا من: يزيد عمرو ولمى البقور وهمام العدوان ومحمد الفايز وعمرو هندي وعلاء الدرادكة وأسامة المناصير ‏وأحمد الربابعة والمعتز بالله السخني ومحمود سلمي وحمزة حسين وصفاء عنيزات (صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم) ‏وليان الرواشدة (صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم) وريماس فراس وزين محمد وسلينا وريكات وسلاف العدوان وزينب ‏بصيلة ورانيا فضل. ‏
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات المتواجد في لبنان لـ :"الغد": "بكل تأكيد كنا نبحث عن نتائج أفضل رغم تحقيق 4 ميداليات برونزية، ولكننا مطمئنون للمستويات الفنية التي ظهر عليها اللاعبون، ما يبشر بمستقبل أفضل".



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