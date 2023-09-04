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جماهير الفيصلي والوحدات تتشوق لاستضافة المباريات الآسيوية

9/4/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - عبرت جماهير الفيصلي والوحدات عن مدى شوقها لمشاهدة مباريات فريقهما في بطولتي دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي على الملاعب الأردنية، بعد التوقف الاضطراري منذ سنوات، جراء قرار الاتحاد الآسيوي إقامة المنافسات بنظام التجمع في دور المجموعات منذ نسخة العام 2021، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" وقتها.
وأعادت جماهير الفريقين شيئا من الدفء للملاعب الأردنية في مباراتي كأس السوبر، ومباراة الذهاب من دوري المحترفين، حيث حظيت المباريات الثلاث بحضور جماهيري يعتبر الأكبر في الموسم الحالي.
وسيكون ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، مسرحا خلال الأيام المقبلة للمواجهة التاريخية لفريق الفيصلي في دوري أبطال آسيا مع فريق ناساف الأوزبكي يوم الثامن عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، فيما يستقبل الوحدات ضيفه فريق اتحاد حلب السوري بعدها بيوم واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي.
ومنحت إقامة مباريات البطولتين على نظام الذهاب والإياب، فرصة ذهبية للفرق المشاركة في البحث عن استغلال فرصة التأهل للدور المقبل، وساهمت في زيادة حظوظ الفيصلي والوحدات من ميزة الأرض والجمهور.
ويفترض أن تساهم إقامة المباريات في الأردن وعودة الجماهير لمساندة فرقها في ملاعبها بعد فترة توقف أصابت البطولات الآسيوية، في تحقيق إنجازات أبعد من التأهل للدور الثاني.
وعاشت جماهير الوحدات والفيصلي بالفترة الماضية حالة صعبة من خلال الاكتفاء بمتابعة الفريقين عبر الشاشة الصغيرة، بسبب إقامة البطولات خارج الوطن.
ويعتبر الوحدات والفيصلي من أكثر الفرق الأردنية التي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة وصاحبة إنجازات واسعة على مختلف الصعد.
وبين الانتماء والمتابعة بشغف والتشجيع المثالي، ضربت جماهير الفريقين مثالا يحتذى به، بعدما نثرت إبداعاتها في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بالوقوف خلف الفريقين في المدرجات والتشجيع المثالي، بل وعمل حملات للدعم المالي، حيث حظيت هذه الحملات الجماهيرية باستحسان وإعجاب المتابعين.
ووصف العديد من المتابعين عودة الفيصلي والوحدات للعب في الأردن، بعودة الروح للملاعب الأردنية التي تعاني أصلا من شح الحضور الجماهيري. ويرى المشجع الوحداتي محمد المناصرة، أن إقامة مباريات الوحدات في عمان سينعكس إيجابيا على أداء الفريق ونتائجه، مضيفا أن الجماهير الأردنية عامة والوحداتية خاصة سعيدة بعودة الفيصلي والوحدات للاستفادة من إقامة المباريات على أرضها وبين جماهيرها، وقال: "الجماهير فاكهة الملاعب، التي تضفي رونقا جميلا على طابع المباريات".
من جانبه قال المشجع الفيصلاوي علي العبادي: "إن عودة الفيصلي للعب أمام جماهيره وعلى أرضه خطوة مميزة في طريق تحقيق الهدف المرسوم من إدارة النادي في ترك بصمة إيجابية في المشاركة التاريخية للزعيم". وأضاف العبادي، أثبتت التجارب الماضية أن الفيصلي بحضور جماهيره فريقا لا يشق له غبار، وقادر على تحقيق النتائج الإيجابية، التي تعزز من فرصه بالوصول إلى الأدوار المتقدمة.
وبين، أن الحضور الجماهيري في مباراتي الفيصلي والوحدات بالبطولتين سيكون بمثابة رسالة للاتحاد الآسيوي عن مدى قوة وحضور وإبداع الجمهور الأردني، متمنيا التوفيق للوحدات والفيصلي في المباريات الآسيوية، ويترك الفريقان علامة مميزة تثبت التقدم في أداء ومستوى الفرق الأردنية.



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