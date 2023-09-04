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صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

9/4/2023 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




بين فيشمان – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/8/29

أدت الفضيحة التي أحاطت بالاجتماع المفاجئ بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا إلى تبديد الآمال بترقية العلاقات بين البلدين، علماً بأنها قد تُسبب عواقب سياسية في ليبيا.
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في 27 آب (أغسطس)، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه التقى بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في روما، مما أثار حالة من الفوضى في البلدين وفي الخارج. على الفور اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في محيط وزارة الخارجية ومقر إقامة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، الذي أذن على الأرجح بعقد الاجتماع. وحاول الدبيبة تهدئة الوضع من خلال إيقاف المنقوش عن العمل وتعيين وزير مؤقت للخارجية، في حين وصفت "حكومة الوحدة الوطنية" التي يرأسها الحادث بأنه كان لقاءً عارِضًا بحضور وزير الخارجية الإيطالي وليس اجتماعاً معدّاً مسبقاً. ومع استمرار الاحتجاجات في 28 آب (أغسطس)، أطل الدبيبة من السفارة الفلسطينية في طرابلس مرتدياً وشاحاً يحمل صورة قبة الصخرة، وأعلن الإقالة الرسمية للمنقوش، وأكد إخلاص ليبيا للقضية الفلسطينية. وخوفاً من المزيد من ردود الفعل الغاضبة وأعمال العنف المحتملة، فرت المنقوش إلى إسطنبول.
في الواقع، لم تكن المنقوش تملك أي خلفية دبلوماسية، على عكس أسلافها الذين كانوا دبلوماسيين ذوي خبرة ودراية بتعقيدات وزارة الخارجية الليبية. وقد عينها الدبيبة في آذار (مارس) 2021، بعد أن تعرضت مرشحة أخرى لانتقادات، وواجهت تحدياً فريداً كامرأة بين وزراء الخارجية الذكور حصراً في جميع أنحاء المنطقة. وافتقرت المنقوش إلى قاعدة دعم خاصة بها، وتمتعت بنفوذ محدود خارج نطاق ما منحه لها الدبيبة وأوساطه. ولكنها أبدت قدرة على الصمود خلال عامَيها الأول والثاني في منصبها، وتغلّبت على الدعوات إلى استقالتها على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، انتقدت فيها الوجود العسكري التركي في ليبيا، وأشادت بعلاقة روسيا الإيجابية مع "حكومة الوحدة الوطنية"، وتعاونت مع الولايات المتحدة بشأن تسليم المشتبه به في تفجير طائرة "بان أم 103". وقد منحتها وزارة الخارجية الأميركية "الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة" للعام 2022، مستشهدةً بعملها مع منظمات المجتمع المدني وخبرتها في حل النزاعات (التي اكتسبتها جزئياً من عملها على أطروحة دكتوراه في "جامعة جورج ميسون").
الجمود الليبي
عُقد اجتماع روما في وقت حساس بالنسبة للدبيبة. وكان قد تم تعيينه في شباط (فبراير) 2021 في منصب رئيس الوزراء المؤقت حتى انعقاد الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من ذلك العام. ولكن بعد تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى، احتفظ الدبيبة بمنصبه، بالدرجة الأولى من خلال الإنفاق المشروع وغير المشروع لعائدات النفط الكبيرة للدولة. وشمل ذلك زيادة المدفوعات لمنافسيه في شرق ليبيا في تموز (يوليو) 2022 عندما حاصر أمير الحرب، خليفة حفتر، حقول النفط.
وقد ساهمت ترتيبات التمويل هذه في إبقاء الدبيبة رئيساً للوزراء، على الرغم من أن المفاوضات المتعلقة بتحديد جدول زمني للانتخابات جددت مؤخراً مساعي منافسيه إلى إقالته من منصبه. ومع أنه تصدى لهذه الجهود حتى الآن، إلا أنه ربما شرع في فقدان الدعم الدولي. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد في 22 آب (أغسطس) في نيويورك، ناشد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، "جميع القادة تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن غلق صفحة الترتيبات المؤقتة التي لا نهاية لها"، في حين صرحت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بقولها: "نحن منفتحون على دعم تشكيل حكومة تصريف أعمال تكنوقراطية تتمثل مهمتها الوحيدة في توجيه البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة". ويمكن اعتبار الملاحظة الأخيرة بمثابة تحذير من تعنت الدبيبة، علماً بأنه واحد من بين النخب السياسية المتعددة التي أعاقت التقدم في تنظيم الانتخابات.
في هذا السياق، اعتبر الدبيبة التواصل مع كوهين على الأرجح إشارة إلى الولايات المتحدة إلى أنه مستعد للتفاعل مع إسرائيل، على الرغم من دعم بلاده تاريخياً للقضية الفلسطينية. وعلى نحو مماثل، عندما واجه ضغوطاً سياسية في الداخل في أواخر العام الماضي، استجاب للطلب الذي تقدمت به واشنطن منذ فترة طويلة باعتقال وتسليم المشتبه به في تفجير طائرة "بان آم 103"، أبو عجيلة مسعود، وواجه نتيجة ذلك احتجاجات مناهضة له واتهامات بتجاوز القانون.
ولكن في الحالة الراهنة، ارتكب الدبيبة والمنقوش وكوهين جميعهم أخطاء قوضت القيمة المحتملة لاجتماع روما. فمن ناحية، انتهك كوهين على الفور شرط السرية الواضح عندما أدلى ببيان علني بشأن المحادثات. وفي وقت لاحق، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التسريبات هي التي كانت وراء قرار كوهين الإعلان عن اللقاء، علماً بأنه كان من الممكن للدبيبة و"حكومة الوحدة الوطنية" أن ينفوا بسهولة أي تسريبات من هذا القبيل. وفضلاً عن ذلك، كان ينبغي للمنقوش ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن يضعوا قواعد أساسية أكثر وضوحاً للنقاش، والتي كان من الممكن أن تمنع كوهين من القضاء على أي آفاق لمسار إسرائيلي ليبي جدي على المدى القريب، وهي النتيجة الفعلية الوحيدة لمحاولته الواضحة تلميع صورته الدبلوماسية.
هل تتحمل واشنطن جزءًا
من المسؤولية؟
يشير عاملان إلى أن إدارة بايدن ربما كانت على علم بلقاء محتمل من هذا النوع، ولكنها لم تُنظّم اجتماع روما. أولاً، تربط إسرائيل الإدارة الوثيقة لملف التطبيع العربي بمكتب رئاسة الوزراء وليس بوزارة الخارجية (ينخرط جهاز "الموساد" أيضاً في الموضوع أحياناً). وقد حاول كوهين والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية (من دون جدوى) العمل على التطبيع في أفريقيا، لكن مكتب رئاسة الوزراء يظل المحاور الرئيسي لواشنطن بشأن هذه القضايا. وبالتالي، من غير المرجح أن يكون المسؤولون الأميركيون قد خططوا لعقد مثل هذا الاجتماع الحساس مع كوهين، لا سيما نظراً إلى المخاوف المتعلقة بالتسريبات.
ثانياً، على الرغم من التعليقات التي تسلط الضوء على التطبيع الإقليمي كهدف شامل لإدارة بايدن، الّا أن إعطاء الأولوية لليبيا في هذه العملية سيكون منافياً للمنطق. فمن الصعب مسبقًا تنسيق مثل هذا التفاعل الدبلوماسي مع حكومة عربية راسخة، فكيف سيكون الأمر مع دولة غير واضحة المعالم السياسية ومؤيدة بشدة للفلسطينيين، ناهيك عن واقع أن إسرائيل تقودها الآن الحكومة اليمينية الأكثر تشدداً في تاريخها ويدلي مسؤولوها بانتظام بتصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين؟ يقال أن أوساط حفتر تقدمت بعروض خاصة لإسرائيل على مدى العامين الماضيين بهدف الحصول على أسلحة أو دعم سياسي، وقد يكون هذا النهج مستساغاً في ليبيا، لا سيما وأن حفتر يسيطر على الفضاء المعلوماتي في الشرق. لكنّ عقد اجتماع رسمي بين وزيري خارجية البلدين تتجاوز بطبيعة الحال حدود المعقول، وقد يتبين أنه سيتعذر إصلاح الوضع بالنسبة للدبيبة.
لا شك في أن هذا الحدث الناجم عن سوء تقدير سيؤخر التقارب بين إسرائيل وليبيا لسنوات، إذا كانت الفكرة ستكون مطروحة من الأساس. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أي مدى يمكن للدبيبة أن يصمد، وما إذا كان هذا الجدل الجديد سيجدد الضغط لإجراء انتخابات في ليبيا.

*بين فيشمان: زميل أقدم ومساعد بحث سابق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومدير سابق لـ"شؤون شمال إفريقيا" في "مجلس الأمن القومي" الأميركي.



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