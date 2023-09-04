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إربد.. إغلاق شارع الملك طلال لـ5 ساعات خلال أيام الجمعة

9/4/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن إطلاق مبادرة "صباح إربد غير" يهدف بالدرجة الأولى لإحياء وسط البلد من أجل جذب الزوار والمتسوقين خلال يوم الجمعة الذي يعد فرصة للجلوس والتمتع بالأجواء العائلية، مشيدا بهذه المبادرة التي تستحق الدعم مع مبادرات مجتمعية أخرى ستنفذ خلال الفترات المقبلة من أجل إعادة الألق والجاذبية لإربد المدينة ومناطقها.

من جانبها، بينت إحدى مؤسسي المبادرة ماجدة شويات لإذاعة" الأمن العام"، أن فكرة إطلاق المبادرة جاءت بجهود من خريجي مدرسة ثانوية إربد للبنين والتي تحمل في جعبتها العديد من الأفكار الهادفة إلى إعادة إحياء الأماكن العتيقة والتراثية وسط البلد التجاري الذي يزخر بالشوارع والأبنية والمحال التجارية القديمة التي تشكل عبق ماضٍ جميل كان فيه وسط إربد الملاذ الوحيد للتسوق وللباحثين عن النكهة التاريخية للأماكن.

وتشتمل المبادرة على تشجيع تناول طعام الإفطار مع العائلات كل يوم جمعة في شارع الملك طلال المقابل لدوار الساعة وسط مدينة إربد، حيث يتم إغلاق الشارع أمام حركة السيارات من الساعة الـ7:00 صباحا وحتى الساعة الـ12:00 ظهرا لإتاحة المجال أمام العائلات للجلوس والتجول في هذا الشارع الذي يضم أقدم مطاعم الحمص والفول في المدينة والمطاعم القديمة الأخرى التي تقدم أكلات الشواء، بحيث تستطيع العائلات الجلوس بأريحية على موائد الطعام التي وضعت وسط الشارع والاستمتاع بإفطار الصباح الشعبي.

ويؤمل من المبادارة المساعدة في إحياء الوسط التجاري التاريخي لإربد وتسليط الضوء على أهميته التراثية والسياحية، وبخاصة مع التوسع العمراني والتجاري في ضواحي إربد والذي انعكس على ضآلة حجم حركة التسوق في الوسط التجاري.



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