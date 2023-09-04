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حمزة بني خلف يحقق المركز الثالث بجائزة السلامة على الطرق في أميركا

9/4/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يمثل خريج قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك حمزة بني خلف، قصة نجاح مميزة لخريجي الجامعة من مختلف الكليات والبرامج العلمية.

إذ حصل بني خلف على المركز الثالث في جائزة بيانات السلامة على الطرق السريعة لعام 2023، والتي نظمها معهد مهندسي النقل في مدينة بورتلاند/ أوريغون في الولايات المتحدة الأميركية، عن دراسته العلمية التي حملت عنوان "استخدام نهج التفكير الاحتمالي في أثر اعتياد السائق على الطريق، والقيادة المشتتة، وحالات القيادة الخاطئة، وخطورة إصابات التصادم في الحوادث الناتجة عن مناطق العمل على الطريق".

وتم اعتماد هذه الدراسة التي قدمها بني خلف، من قبل معهد مهندسي النقل (ITE)، وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية التابعة لوزارة النقل الأميركية (FHWA)، ونظام معلومات السلامة على الطرق السريعة (HSIS).

وتكتسب هذه الجائزة أهميتها بكونها مسابقة وطنية على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، والحصول عليها ما هو إلا اعتراف من قبل معهد مهندسي الطرق وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية التابعة لوزارة النقل الأميركية على أن المشارك فيها التزم بأفضل الممارسات فيما يخص هندسة وتخطيط النقل.

يذكر أن بني خلف خريج كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية عام 2020 وحاليا يدرس الماجستير في هندسة النقل بجامعة ولاية كليفلاند الأميركية.



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