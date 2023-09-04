حمزة بني خلف يحقق المركز الثالث بجائزة السلامة على الطرق في أميركا
التاريخ
9/4/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يمثل خريج قسم الهندسة
المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك حمزة بني خلف، قصة
نجاح مميزة لخريجي الجامعة من مختلف الكليات والبرامج العلمية.
إذ حصل بني خلف على
المركز الثالث في جائزة بيانات السلامة على الطرق السريعة لعام 2023، والتي نظمها
معهد مهندسي النقل في مدينة بورتلاند/ أوريغون في الولايات المتحدة الأميركية، عن
دراسته العلمية التي حملت عنوان "استخدام نهج التفكير الاحتمالي في أثر
اعتياد السائق على الطريق، والقيادة المشتتة، وحالات القيادة الخاطئة، وخطورة
إصابات التصادم في الحوادث الناتجة عن مناطق العمل على الطريق".
وتم اعتماد هذه
الدراسة التي قدمها بني خلف، من قبل معهد مهندسي النقل (ITE)، وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية التابعة
لوزارة النقل الأميركية (FHWA)،
ونظام معلومات السلامة على الطرق السريعة (HSIS).
وتكتسب هذه الجائزة
أهميتها بكونها مسابقة وطنية على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، والحصول عليها
ما هو إلا اعتراف من قبل معهد مهندسي الطرق وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية
التابعة لوزارة النقل الأميركية على أن المشارك فيها التزم بأفضل الممارسات فيما
يخص هندسة وتخطيط النقل.
يذكر أن بني خلف خريج
كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية عام 2020 وحاليا يدرس الماجستير في هندسة النقل بجامعة
ولاية كليفلاند الأميركية.
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