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ماحص.. شقير يحاضر بجمعية المدينة الفاضلة حول الجرائم الإلكترونية

9/4/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقدت جمعية المدينة الفاضلة للمساعدات الإنسانية الخيرية، أول من أمس السبت، جلسة تثقيفية حول (قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لسنة 2023)، وذلك في مقر الجمعية بمدينة ماحص، وقدمها الخبير الإعلامي القانوني في الحريات والإعلام الزميل يحيى شقير، بحضور جمهور من كل فئات المجتمع.

وتخلل الجلسة، استعراض شقير لأبرز محاور القانون، ومقاربة القانون بقوانين عربية أخرى، والوقوف كذلك على ما هو مسموح أو ممنوع من خلال تفسير وتوضيح المصطلحات والمفردات القانونية وربطها بأمثلة وتطبيقات قانونية تحاكي الممارسات اليومية.

من جهته، أكد رئيس الجمعية الدكتور مهند الشبلي، أهمية مثل هذه الجلسات لحماية أفراد المجتمع وبناء الثقافة القانونية حتى يتجنبوا الوقوع في مثل هذه الأفعال، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى من خلال أهدافها وغاياتها إلى تنمية المجتمعات المحلية من خلال التوعية ونشر الثقافة القانونية.



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