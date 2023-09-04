ماحص.. شقير يحاضر بجمعية المدينة الفاضلة حول الجرائم الإلكترونية
التاريخ
9/4/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عقدت جمعية المدينة
الفاضلة للمساعدات الإنسانية الخيرية، أول من أمس السبت، جلسة تثقيفية حول (قانون
الجرائم الإلكترونية الأردني لسنة 2023)، وذلك في مقر الجمعية بمدينة ماحص، وقدمها
الخبير الإعلامي القانوني في الحريات والإعلام الزميل يحيى شقير، بحضور جمهور من
كل فئات المجتمع.
وتخلل الجلسة، استعراض
شقير لأبرز محاور القانون، ومقاربة القانون بقوانين عربية أخرى، والوقوف كذلك على
ما هو مسموح أو ممنوع من خلال تفسير وتوضيح المصطلحات والمفردات القانونية وربطها
بأمثلة وتطبيقات قانونية تحاكي الممارسات اليومية.
من جهته، أكد رئيس
الجمعية الدكتور مهند الشبلي، أهمية مثل هذه الجلسات لحماية أفراد المجتمع وبناء
الثقافة القانونية حتى يتجنبوا الوقوع في مثل هذه الأفعال، مشيرا إلى أن الجمعية
تسعى من خلال أهدافها وغاياتها إلى تنمية المجتمعات المحلية من خلال التوعية ونشر
الثقافة القانونية.
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