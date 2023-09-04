الذنيبات يتفقد ويفتتح عددا من المشاريع في العقبة

العقبة- زار رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات يرافقه عدد من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، أمس الأحد، المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وافتتح مركز التحكم الجديد الخاص بوحدتي إنتاج سماد الداب في المجمع، واطلع على أنظمة التحكم الجديدة في المجمع، والتي تعتبر قيمة مضافة للارتقاء بالعمليات الإنتاجية فيه.



كما زار الذنيبات، الشركة اليابانية الأردنية للأسمدة في العقبة، واطلع على أعمال التحسين التي تم إجراؤها مؤخرا في الشركة بهدف الارتقاء بالعملية الإنتاجية فيها، فيما تفقد محطة تخزين حامض الفوسفوريك في الشركة الهندية الأردنية للكيماويات في العقبة، والأعمال الجارية لإنشاء خزانات جديدة لتخزين حامض الفوسفوريك.



وزار محطة تخزين حامض الفوسفوريك التابعة للشركة الأردنية الهندية للأسمدة (جيفكو)، واطلع على عمليات التخزين والتفريغ في المحطة والخطط المستقبلية لبناء خزانات جديدة في الموقع، فيما زار ميناء تصدير الفوسفات، واطلع على الخطط المستقبلية لتوسعة الميناء وزيادة طاقته التخزينية، ومنطقة تخضير جبل الجبس، واستمع لشرح حول خطط العمل لتخضير الجبل وتحويله إلى منطقة خضراء ومتنفس لأهالي العقبة.



وكان الذنيبات، تابع أول أمس، أعمال التأهيل التي تنفذها الشركة لمحطة ضخ المياه إلى منجم الشيدية والشركات الحليفة والتابعة في المنطقة، بهدف تحسين التزويد المائي لتلبية احتياجات منجم الشيدية والمصانع في المنطقة من المياه للاستخدام في الصناعة.



كما تفقد وحدة غسيل الفوسفات في منجم الشيدية، واطلع على سير العمل في الوحدة والتحديثات التي شهدتها مؤخرا، وانعكست على زيادة الطاقة الإنتاجية في المنجم، فيما اطلع على الأعمال الجارية ضمن مشروع مصنع غسيل وتعويم الفوسفات، والذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه في نهاية النصف الأول من العام المقبل 2024.



وفي الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، افتتح الذنيبات، المصنع التجريبي الخاص بأبحاث شركة مناجم الفوسفات، والذي يعد جزءا رئيسا من مراكز أبحاث الشركة، في حين اطلع في الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (جيفكو) على عمليات الإنتاج، وبخاصة في مجال صناعة حامض الفوسفوريك.







