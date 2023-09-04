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الطبيب سعد البطاينة يحصل على علامة 275 في معادلة الشهادة الأميركية

9/4/2023 2:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كرمت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الاثنين، الطبيب الأردني سعد البطاينة خريج كلية الطب الحاصل على علامة 275 في امتحان معادلة الشهادة الأميركية step 2-ck، والتي تنافس عليها عدد من الأطباء على مستوى العالم.

وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم خلال التكريم إن جامعة العلوم والتكنولوجيا تولي كل الاهتمام للطلبة المتميزين وتشجعهم وتدعمهم وتحفزهم وتحثهم على الاستمرار في مسيرة التقدم والنجاح، للارتقاء والنهوض بجامعتهم ووطنهم إلى أعلى المستويات، مضيفًا أن الجامعة هي محطة الانطلاق الأقوى للطلبة.

وأكد السالم أهمية إنجاز البطاينة والذي رفع اسم الجامعة والوطن عاليًا في المحافل الدولية، مؤكدًا سياسة الجامعة في تحفيز الإبداع والتميز، المنبثقة من خطة الجامعة الاستراتيجية في التوجه نحو العالمية.

بدوره، عبَّر البطاينة خلال التكريم الذي حضره عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة عن فخره بحصوله على أعلى الدرجات في امتحان USMLE الأميركي لمزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة، موضحًا أن هذا الامتحان هو عبارة عن امتحان الترخيص الطبي الأميركي أو اختبار رخصة مزاولة مهنة الطب للولايات المتحدة، وهو امتحان من ثلاث خطوات للترخيص الطبي في الولايات المتحدة.

وثمن البطاينة دور جامعة العلوم والتكنولوجيا التي كانت الداعم الأساسي في اجتياز هذا الامتحان الذي يعد من أصعب الامتحانات لممارسة مهنة الطب في أميركا.

والجدير بالذكر أن هذا الامتحان يرعاه اتحاد المجالس الطبية الحكومية، والمجلس الوطني للفاحصين الطبيين، ويُطلب من الأطباء الحاصلين على درجة (MD) اجتياز هذا الاختبار قبل السماح لهم بممارسة الطب في الولايات المتحدة.



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