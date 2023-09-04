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العقبة الاقتصادية الخاصة تشارك بمعرض الشركات الناشئة 2023

9/4/2023 2:28:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- شارك مفوض الشباب وريادة الأعمال في السلطة رمزي الكباريتي في معرض الشركات الناشئة (إكسبو الأردن ٢٠٢٣) بنسخته الثانية، مندوبًا عن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، والذي أُقيم بتنظيم من منظمة (ذا فيوتشر إيفنت) العالمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

جاء ذلك بمشاركة شخصيات وخبراء ومستشارين وعدد من رجال الأعمال وأكثر من مئة شركة رائدة في الأردن وشركات عالمية، وذلك لاستكشاف الحلول التكنولوجية والبرمجيات المحتملة من تكنولوجيا الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

من ناحيته، تحدث الكباريتي في أولى الجلسات الحوارية والتي سلطت الضوء على الأنظمة البيئية لريادة الأعمال عن أبرز المبادرات التي تقوم بها السلطة في سبيل النهوض بالقطاع الريادي، ومن أبرزها العمل على تأسيس شبكة لريادة الأعمال في العقبة بالإضافة للنظام البيئي لريادة الأعمال، وذلك بدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ولفت إلى أنه مع الربع الأول من عام ٢٠٢٤ ستكون الشبكة جاهزة وقادرة على تحقيق الغاية المرجوة منها بما يهدف التشغيل وتمكين الشباب والمرأة وذلك من خلال دورات تدريبية متخصصة تساهم في رفع قدراتهم وتشبيكهم مع الجهات المانحة والمستثمرين.

وذكر الكباريتي خلال حديثه الامتيازات والحوافز التي تمنحها السلطة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة العقبة.

وفيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أوضح أن مع مواكبة التسارع العالمي نحو التطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد تبنت السلطة مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة مستهدفةً رفع قدرة وكفاءة أبناء المجتمع المحلي، بما يلبي لاحقاً حاجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

يذكر أن من أهم المشاريع قيد التنفيذ في منطقة العقبة، مركز بيانات جوجل، وهو مشروع ذو بعد استراتيجي وإقليمي يقع في المدينة، وتقوم فكرته على أساس توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مدينة العقبة لتكون أحد نقاط الربط التقنية العالمية وتقديم حزمة من الخدمات النوعية للأردن وللأسواق المجاورة.



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